Anniversary ke-10, Ini Deretan Lagu Hit BTS yang Punya Pesan Mendalam

Jakarta, BeriaSatu.com - Bangtan Sonyeondan atau akrab dikenal dengan nama BTS merupakan grup musik asal Korea Selatan yang memiliki sejumlah lagu hit. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-10, yuk simak 10 lagu hit BTS yang punya makna mendalam.

Hari ini merupakan peringatan anniversary BTS yang ke-10. Para member BTS serta ARMY (sebutan penggemar BTS) di seluruh dunia pun punya cara sendiri untuk merayakan hari ulang tahun BTS. Salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu boy group beranggotakan tujuh orang tersebut.

BTS tentu saja dikenal punya segudang lagu hit. Lagu-lagu mereka selain ear catching dan easy listening, juga punya makna mendalam yang membuat para ARMY semakin menyukainya. Pasalnya lagu-lagu BTS mengandung makna yang melibatkan kehidupan, impian, perjuangan, dan cinta.

Berikut ini merupakan 10 lagu hit BTS beserta makna dibalik lagu tersebut.

1. Dynamite

Dynamite merupakan lagu bernuansa pop yang memberi kesan energik. Lagu yang dirilis pada 21 Agustus 2020 ini mendapatkan popularitas yang besar di seluruh dunia. Lirik yang terkandung dalam lagu Dynamite mengekspresikan mengenai kebahagian, kebebasan, dan keinginan bersenang-senang. Lagu ini sering dianggap sebagai lagu penyebar semangat positif dan keceriaan kepada pendengarnya.

Jadi tidak heran kalau music video (MV) lagu ini memiliki views terbanyak di YouTube, yakni mencapai 1,7 miliar views. Sedangkan pada platform Spotify, lagu ini sudah didengarkan 1,6 juta pengguna.

2. Boy With Luv

Boy With Luv merupakan lagu BTS yang dibawakan featuring dengan Halsey. Lagu yang dirilis pada 12 April 2019 ini juga merupakan salah satu lagu terpopuler dari BTS. Boy With Luv menggambarkan perasaan jatuh cinta. Lirik-lirik yang ada menggambarkan tentang seorang pria yang menyatakan cinta kepada seorang wanita dengan kata-kata manis dan menyenangkan.

MV lagu ini sudah ditonton lebih dari 1,6 miliar kali di YouTube dan sudah didengarkan lebih dari 1 juta pendengar di Spotify. Dapat dipastikan angka tersebut dapat terus bertambah ke depannya.

3. DNA

DNA yang dirilis pada 2017 menjadi salah satu lagu yang membantu BTS mendapatkan perhatian dunia. Lagu DNA menggambarkan tentang takdir dan ikatan tak terelakkan antara dua orang yang saling mencintai. MV DNA sudah ditonton lebih dari 1,5 miliar kali di YouTube, dan mendapat 571 ribu lebih pendengar di Spotify.

