Minta Maaf, Aktris Jin Ye Sol Akui Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Jakarta, Beritasatu.com - Jin Ye Sol diketahui belum lama ini mengemudi dalam kondisi mabuk dan membuat kekacauan. Sebelumnya, Kantor Polisi Gangdong mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki seorang aktris berusia 30-an yang dituduh mengemudi di bawah pengaruh minuman keras.

Dilaporkan bahwa aktris tersebut menabrak pagar pengaman dua kali pada 12 Juni sekitar pukul 10:30 malam di Olympic Boulevard di Distrik Songpa dan Gangdong di Seoul.

Seorang saksi melaporkan kendaraan aktris itu ke polisi karena diduga mengemudi dalam keadaan mabuk. Belakangan, polisi diberangkatkan dan menemukan pengemudi tertidur sambil menunggu sinyal dengan persneling dalam mode berkendara.

Mengutip laman Soompi, Selasa (14/6/2023) kemudian pada hari itu, dilaporkan bahwa pengemudinya adalah Jin Ye Sol. Pada saat ditangkap polisi, hasil tes breathalyzer Jin Ye Sol berada pada tingkat pencabutan izin.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Jin Ye Sol DI Entertainment merilis pernyataan yang mengakui tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk dan meminta maaf.

Halo. Ini DI Entertainment.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang mendalam karena menimbulkan kekhawatiran dengan masalah yang tidak menyenangkan.

Jin Ye Sol pulang dari minum di sebuah restoran yang terletak di lingkungan Sinsa di Distrik Gangnam di Seoul pada pukul 10:30 malam pada 12 Juni.

Tidak ada alasan untuk fakta bahwa dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan untuk perilaku Jin Ye Sol yang mengemudikan mobil, dan Jin Ye Sol dan agensi kami akan melakukan refleksi diri sambil merasakan tanggung jawab yang mendalam.

Kami meminta maaf kepada semua orang, dan sekali lagi kami meminta maaf karena menimbulkan kekhawatiran.

DI Entertainment dan Jin Ye Sol akan segera memikirkan cara untuk menanggapinya agar tidak merugikan banyak orang yang terlibat.

Terima kasih.

Aktris itu melalui Instagram-nya juga telah meminta maaf. “Saya minta maaf kepada semua orang. Saya akan merenungkan kejadian ini dengan penyesalan mulai sekarang.”

Setelah debut pada tahun 2009, Jin Ye Sol muncul dalam drama termasuk "Loving You a Thousand Times", "Obstetrics and Gynecology Doctors", "New Tales of Gisaeng", "Queen and I", "Birth of the Beauty", dan "Today's Webtoon.”

