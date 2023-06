Profil Rex Orange Country yang Akan Tampil di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Rex Orange County dikabarkan akan manggung di Indonesia tepatnya pada 14 Oktober 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Sebelum nonton konsernya, yuk simak profil Rex Orange Country.

Profil Rex Orange Country

Penyanyi yang nama aslinya Alexander O'Connor ini adalah seorang penyanyi-penulis lagu asal Inggris yang telah mencuri perhatian dengan musiknya yang unik dan penuh emosi.

Dengan bakat musik yang luar biasa dan suara yang khas, Rex Orange County telah menciptakan karya-karya yang menarik dan berhasil membangun karier yang mengesankan. Mari kita lihat profilnya dan perjalanan karier yang menarik.

Rex Orange County lahir pada tanggal 4 Mei 1998 di Grayshott, Hampshire, Inggris. Sejak usia muda, dia menunjukkan minat yang besar dalam musik. Dia belajar bermain drum dan piano, dan mulai menulis dan merekam lagu-lagu sendiri di rumah. Bakatnya yang luar biasa segera terlihat dan menarik perhatian banyak orang.

Perjalanan Karier Rex Orange Country

Pada tahun 2015, Rex Orange County merilis album debutnya yang berjudul "Bcos U Will Never B Free". Album ini mendapatkan pujian luas dari para kritikus musik dan menunjukkan kemampuan musikalitasnya yang luar biasa. Lagu-lagu seperti "Uno," "A Song About Being Sad," dan "Best Friend" berhasil memikat pendengar dengan lirik yang jujur dan musik yang menggabungkan unsur-unsur pop, jazz, dan hip-hop.

Namun, popularitas Rex Orange County melejit setelah kolaborasinya dengan Tyler, The Creator pada tahun 2017. Rex Orange County berkontribusi dalam album Tyler yang berjudul "Flower Boy" dengan menyanyikan bagian vokal pada lagu "Boredom". Kolaborasi ini membuka peluang baru bagi Rex Orange County dan memperluas jangkauan karyanya kepada khalayak yang lebih luas.

Pada tahun 2017, Rex Orange County merilis album studio keduanya yang berjudul "Apricot Princess". Album ini mencapai kesuksesan yang besar dan meningkatkan posisi Rex Orange County di industri musik. Lagu-lagu seperti "Loving Is Easy" dan "Sunflower" menjadi hits yang menduduki puncak tangga lagu dan disambut dengan baik oleh penggemar dan kritikus musik.

Setelah kesuksesan yang besar, Rex Orange County terus mengeksplorasi bakatnya dan terus menghasilkan karya-karya yang menarik. Pada tahun 2019, dia merilis album studio ketiganya yang berjudul "Pony". Album ini menampilkan suara yang lebih matang dengan penekanan pada lirik introspektif dan melodi yang menawan. Lagu-lagu seperti "10/10" dan "Face to Face" menjadi favorit penggemar dan mendapatkan pujian tinggi.

