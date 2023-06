Saat Jokowi Enggak Kuat Dengar Putri Ariani Nyanyikan Lagu Loneliness

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak kuat saat mendengar Putri Ariani, menyanyikan lagu Loneliness secara langsung di Istana Kepresidenan, Rabu (14/6/2023). Jokowi mengungkapkan kekagumannya atas penjiwaan peraih golden buzzer di America's Got Talent tersebut.

"Enggak kuat, enggak kuat, enggak kuat sampai bubar. Sangat menjiwai sekali dan ciptaannya sendiri berarti penjiwaannya kan total. Beda kalau menyanyikan punya orang lain," ungkap Jokowi setelah mendengarkan Putri Ariani bernyanyi sambil memainkan piano di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/3/2023) siang.

Jokowi mengaku kagum akan kepiawaian Putri Ariani membawakan dua lagu di Istana Kepresidenan. Lagu pertama berjudul Permata Indah Dunia dan lagu kedua berjudul Loneliness yang dinyanyikan Putri saat mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent.

Jokowi mengaku merasakan kekaguman yang sama ketika ia menonton video audisi Putri Ariani di America's Got Talent. Jokowi menyebut golden buzzer dari Simon Cowell merupakan pertanda besar Putri bakal menjadi juara. Hal ini mengingat kalkulasi dan intuisi Simon Cowell tidak pernah meleset.

"Enggak kuat, ya benar, waktu Putri nyanyi Loneliness, enggak kuat saya," ujar Jokowi ketika ditanya perasaannya saat menonton video Putri.

Mendapat kesempatan bernyanyi langsung di depan Presiden Jokowi, Putri Ariani mengaku bangga dan terharu. Putri berharap pemerintah Indonesia dapat terus mendukung kiprahnya di industri musik internasional.

"Support Putri terus ya, Pak, agar Putri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dan teman-teman yang seperti Putri juga, teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Putri," ungkap Putri pada kesempatan yang sama.

Putri berharap kiprahnya di America's Got Talent menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, Putri meyakini tidak ada batasan fisik ataupun mental yang bisa menghalangi seseorang untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu Putri mengajak pemuda Indonesia untuk tidak menunggu kesempatan, namun menciptakan kesempatan sendiri.

"Putri cuma mau menunjukkan kalo we are able, we are capable, and we are equal. Jadi menurut Putri enggak ada lagi yang namanya batasan-batasan, ubah insecure jadi bersyukur, kurangi overthinking dan banyakin positive thinking," ujar Putri.

