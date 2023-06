Gercep Bikin Lagu untuk Lionel Messi, Aldi Taher Mendunia

Jakarta, Beritasatu.com - Aldi Taher kembali menjadi perbincangan karena selalu menciptakan sensasi berupa lagu berdasarkan kejadian yang tengah viral. Bahkan yang terbaru, mantan suami Dewi Perssik ini menciptakan lagu untuk Lionel Messi.

Lionel Messi kabarnya membatalkan niatnya untuk datang ke Jakarta guna bertanding dengan Timnas Indonesia. Hal ini lantas memantik respons dari komedian Aldi Taher.

BACA JUGA Ditawarkan Pekerjaan, Aldi Taher Dihubungi Produser Malaysia

Aldi lantas membuat lagu khusus untuk bintang sepakbola tersebut. Dengan gitar akustiknya, pria kelahiran 1983 itu menciptakan lagu sebagai bentuk rayuan agar Messi tetap mau datang ke Indonesia.

Advertisement

“Why you don’t come to Indonesia? oh Mr. Messi, why you not come to Indonesia? Why you not come? We waiting for you,” bunyi lirik yang dibawakan Aldi lewat kanal Youtube pribadinya, Kamis (15/6/2023).

Pada keterangan video, Aldi Taher mempertanyakan alasan pemain klub Paris Saint-Germain itu tak ikut timnas Argentina ke Indonesia. Menurut Aldi Taher, Messi mungkin takut diundang ke kediaman Raffi Ahmad.

"Why Mr Messi why? Apa takut diajak podcast ke Andara?" tulisnya.

Aldi pun mengunggah potongan videonya itu di Twitter pribadinya, @alditaher_indo. Sontak unggahan tersebut pun menuai reaksi kocak dari netizen.

Lagu yang diciptakan Aldi Taher juga mendapatkan respons positif dari Fifa. Bahkan di Instagram resmi @fifaworldcup pada postingan yang menunjukkan tentang Messi lagu buatan Aldi Taher itu menjadi backsound.

"Abang kita semua Leo Messi," tulis unggahan Fifa dengan backsound lagu buatan Aldi Taher tersebut.

Unggahan itu lantas banyak dikomentari netizen Indonesia.

BACA JUGA Fokus di Perindo, Aldi Taher Putuskan Mundur dari PBB

"Aldi taher guru besar kuuu," tulis komedian Nopek.

"Why you not collab my IG @fifaworldcup when you post this...this my loved song for my loved mr @leomessi taher you know...we waiting for you in iINDONESIA man," timpal Aldi Taher.

"Nyanyian lu nyampe ke fifa @alditaher.official super sekali!!," tambah Lutfi Agizal.

"Luar biasa @alditaher.official mendunia," sambung Ari Wibisono.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan