Sukses Jadi Pencuri, Berikut Deretan Drama yang Diperankan Joo Won

Jakarta, Beritasatu.com - Joo Won muncul dalam drama "Stealer: The Treasure Keeper" dan berperan sebagai pencuri bernama Skunk. Skunk khusus menargetkan aset warisan budaya Korea yang beredar di kalangan para pedagang ilegal, dengan tujuan mengembalikannya ke pihak berwenang.

Saat sedang tidak mencuri, sosok lain Skunk adalah Hwang Dae Myeong, petugas di Divisi Investigasi Khusus Administrasi Warisan Budaya.

Peran Joo Won sebagai Skunk dan Hwang Dae Myeong sukses menarik perhatian para penonton. Joo Won memang telah eksis di dunia hiburan Korea sejak tahun 2010 dan telah banyak membintangi judul drama dan film.

Berikut ini beberapa drama yang pernah dibintangi Joo Won selain di "Stealer: The Treasure Keeper", sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Kamis.

Good Doctor (2013)

Drama "Good Doctor" menceritakan tentang perjuangan penderita autism yang memiliki otak cerdas sehingga bisa berprofesi sebagai dokter rumah sakit. Joo Won berperan sebagai Park Si On, seorang yang telah menderita autism sejak kecil.

Karena suatu musibah, Park Si On dekat dengan seorang dokter bernama Choi Woo Seok (Cheon Ho Jin). Ia sering datang ke tempat praktek Dokter Choi dan membaca buku-buku medisnya.

Dari situ, Dokter Choi melihat kemampuan Si On. Ia pun menyekolahkan Si On hingga lulus fakultas kedokteran. Setelah lulus, Si On bekerja sebagai dokter magang di rumah sakit tempat Dokter Choi memimpin. Di sana, ia diakui sebagai dokter meskipun ia penderita autism.

Steal My Heart (2013)

Karakter Joo Won di drama ini adalah sebagai Lee Ho Tae, detektif criminal profiler andalan departemen kepolisian karena kemampuannya memecahkan kasus-kasus sulit.

Lee Ho Tae sangat hebat dalam pekerjaannya dan tidak pernah menyerah menangkap para penjahat dan memastikan mereka menerima hukuman.

Namun di sisi lain, Lee Ho Tae juga sangat romantis hingga tidak melupakan cinta pertamanya, bahkan rela menutup mata atas kejahatan yang dilakukannya.

My Sassy Girl (2017)

Di drama ini, Jo Woon berperan sebagai Gyeon Woo, sarjana muda kebanggaan kerajaan yang dijuluki sebagai "National Treasure of Joseon" dan dijadikan tutor putra mahkota oleh Raja Hwijong.

Gyeon Woo diceritakan jatuh cinta dengan putri raja bernama Hye Myung (Oh Yeon Seo). Meskipun ambisius dalam usaha meraih cita-citanya, Gyeon tetap mau berkorban demi Putri Hye Myung yang sedang mencari ibu kandungnya.

Alice (2020)

Di tahun 2050, diceritakan ada organisasi bernama Alice yang punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Yoon Tae Yi (Kim Hee Sun) dan Yoo Min Hyuk (Kwak Si Yang) ditugaskan kembali ke tahun 1992 untuk mencari The Book of Prophecy yang bisa meramal masa depan.

Setelah berhasil mendapatkan buku itu, Tae Yi mengaku ke Min Hyuk kalau dia sedang hamil. Namun, karena Min Hyuk menolak bertanggung jawab, Tae Yi menghilang bersama buku ramalan itu. Selama bertahun-tahun, Tae Yi pun merawat anaknya sendirian, hingga suatu hari dia terbunuh secara misterius.

Joo Won berperan sebagai Park Jin Gyeom, anak Tae Yi dan Min Hyuk. Park Jin Gyeom diceritakan menderita Alexiythymia sehingga sulit menunjukkan emosinya. Meski begitu, Jin Gyeom sangat sayang pada orang-orang terdekatnya, terutama sang ibu. Ia pun bersumpah untuk menemukan pembunuh ibunya.

Pewarta : Suci Nurhaliza

