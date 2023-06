Lirik Lagu Salah Jurusan dari /rif, Bicara Kebingungan dalam Hidup

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap orang pasti pernah salah jurusan, baik dalam konteks berpergian maupun pendidikan. Lirik lagu Salah Jurusan dari /rif tampaknya pas dengan kondisimu itu.

Dalam industri musik Indonesia, /rif merupakan salah satu band yang memiliki daya tarik kuat dengan lagu-lagu mereka yang punya lirik mendalam. Salah satu lagu yang mencuri perhatian pendengar adalah Salah Jurusan yang menggambarkan perjalanan mencari jalan di tengah keraguan.

Lirik lagu Salah Jurusan menggambarkan perasaan tidak nyaman dan ragu dalam menghadapi pilihan hidup yang sulit. Lewat lagu ini, /rif membuat lirik lagu yang relate dengan apa yang dialami pendengarnya disetiap langkah mereka. Dalam hidup ini tentu ada momen ketika seseorang bingung mengambil keputusan, bahkan sempat salah mengambil keputusan.

Kesalahan yang diperbuat itu pasti menghantui langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, lagu ini mencerminkan pengalaman banyak orang yang merasa terjebak dalam jalan yang tidak benar dan berusaha mencari arah yang benar.

Lagu Salah Jurusan dari /rif adalah pengingat akan keraguan dan kebingungan yang sering dihadapi dalam hidup. Melalui lirik lagunya, band rok alternatif ini mengajak pendengar untuk tidak menyerah dalam mencari jalan yang benar dan makna dalam hidup meskipun terkadang banyak rintangan yang menghadang.

Seperti apa lirik lagu Salah Jurusan? Berikut lirik lagu Salah Jurusan dari /rif selengkapnya.

Lirik Lagu Salah Jurusan /rif

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya

Panas terik matahari

Oh menyengat oh membakar kulitku kulitku

Debu-debu beterbangan

Asap tebal selimuti tubuhku tubuhku oh

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya

Ku melangkah dengan lemas

Coba kejar bis tuk pulang ke rumah ke rumah

Tenggorokan terasa kering kubayangkan air dingin

Oh nikmat oh nikmat

Tapi sayang uangku tak cukup

Hanya cukup untuk naik bis

Tapi sayang uangku tak cukup

Hanya cukup untuk bayar bis kota oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya ya ya

Uh wih ya ya

Ku terjepit di dalam bis

Yang telah penuh beraneka aroma aroma

Dan ku lihat sedan mewah oh melintas

Oh melaju oh tenang oh tenang

Lama ku melamun membayangkan

Oh nikmatnya di dalam sana

Lama aku membayangkan

Oh sejuknya di dalam sana

Lama aku membayangkan

Oh nikmatnya di dalam sana

Lama aku membayangkan

Oh sejuknya dan aku tersadar oh

Oh oh oh

Ku salah naik jurusan

Oh oh oh

Ku salah naik jurusan

Oh oh oh

Ku salah naik jurusan

Oh oh oh

Ku salah naik jurusan

Demikian lirik lagu Salah Jurusan dari /rif. Selamat bernyanyi!

