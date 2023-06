Kontroversial, Serial The Idol Tidak akan Lanjut Musim Kedua

Jakarta, Beritasatu.com - Serial The Idol menjadi salah satu tayangan yang paling dibicarakan publik saat ini. Serial televisi besutan HBO itu dikabarkan tak akan lanjut musim kedua.

Mengutip laman Page Six produser sekaligus musisi, The Weeknd mengatakan bahwa serial tersebut memang tidak merencanakan musim kedua. Seorang sumber juga mengatakan bahwa The Idol sebagai serial terbatas.

“Ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan yang berjalan lama, itu seri terbatas,” kata sumber tersebut dilansir Page Six, Jumat (16/6/23).

The Idol baru saja memasuki episode kedua, namun sudah banyak menerima hujatan serta kontroversi. Menanggapi hal demikian, HBO tidak terkejut dengan reaksi tersebut. Terlebih The Idol merupakan besutan sutradara Sam Levinson yang diketahui juga menggarap Euphoria.

“Ini adalah pertunjukan Sam Levinson, dan Anda tahu apa yang didapatkan dengan pertunjukan Sam Levinson," kata sumber itu.

Sebelumnya, dalam episode 2 serial ini mendapatkan kecaman lantaran adegan seksual yang dianggap cukup keterlaluan. Bahkan serial yang juga turut dibintangi Jennie Blackpink ini mendapatkan rating yang terus turn hingga kehilangan ratusan penonton.

The Idol merupakan serial original HBO yang dirilis pada 5 Juni 2023 lalu. Serial ini dibintangi Lily Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan hingga Jennie BLACKPINK.

The Idol mengisahkan seorang idol bernama Jocelyn yang mengalami skandal di puncak kariernya. Ia pun jatuh ke pelukan pria bernama Tedros, pemilik bar sekaligus sekte misterius.

