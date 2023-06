Lirik dan Chord Gitar Lagu Mahadewi yang Dibawakan Padi Reborn

Jakarta, Beritasatu.com - Mahadewi merupakan salah satu single dari Padi Reborn yang tidak pernah ketinggalan untuk dibawakan saat konser. Berikut ini lirik dan chord gitar dari lagu Mahadewi.

Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang terdapat dalam album "Lain Dunia" yang dirilis pada 1999. Piyu cs menciptakan lagu ini dengan nuansa Irish untuk memberikan warna baru pada dunia permusikan di Indonesia. Karena ingin memberikan sentuhan berbeda untuk menciptakan warna musik yang baru, Padi pun berkolaborasi bersama Maman Piul yang merupakan pemain biola dalam band Iwan Fals untuk memberikan nuansa violin pada single tersebut.

Lagu Mahadewi bercerita tentang cinta yang begitu kuat dan mengagumkan, hingga seakan mengangkat seseorang ke tingkat keagungan. Liriknya menggambarkan keadaan seseorang yang terpesona oleh cinta yang mendalam dan tulus, sehingga memandang pasangannya sebagai sosok yang tak tergantikan.

Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat ini, Padi Reborn berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu ini tidak hanya menyentuh hati pendengarnya, tetapi juga mampu membangkitkan rasa kekaguman terhadap keindahan cinta yang tulus.

Hasilnya kemudian sesuai dengan harapan. Lagu ini meledak di pasaran sehingga membuat band Padi semakin dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Tanpa berlama-lama, berikut lirik lagu dan chord gitar Mahadewi dari Padi Reborn.

Lirik dan Chord Gitar Lagu Mahadewi

[intro] Am G F G 3x

Am G F

C F

Hamparan langit maha sempurna

Am G

Bertahta bintang-bintang angkasa

C F

Namun satu bintang yang berpijar

Am G

Teruntai turun menyapa aku

C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Bila sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Kepedihan ku pun terhapuslah

[int] Am G F G 3x

Am G F

C F

Alam raya pun semua tersenyum

Am G

Menunduk dan memuja hadirnya

C F

Terpukau aku menatap wajahnya

Am G

Aku merasa mengenal dia

C F

Tapi ada entah dimana

Am G

Hanya hatiku mampu menjawabnya

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G F Am

Pencarian ku pun usai sudah

[int] Dm Em F G Am

Dm Em F G F

F

G

C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Kilau sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Pencarian pun usai sudah

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

[Interlude] C F Am G 2x

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

