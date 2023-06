Lirik Lagu Take Two BTS Beserta Terjemahannya, Spesial untuk ARMY

Jakarta, Beritasatu.com - Pada 13 Juni, BTS merayakan anniversary mereka yang ke-10 tahun. Hal ini tentunya sangat istimewa bagi para member maupun penggemar mereka yang ada di seluruh dunia. BTS juga mengeluarkan lagu yang berjudul Take Two. Ini lirik lagu Take Two beserta terjemahannya.

Grup di bawah asuhan HYBE LABELS ini merilis single bertajuk Take Two yang termasuk ke dalam rangkaian perayaan ulang tahun mereka atau BTS FESTA 2023. Selain itu, lagu ini juga diciptakan khusus untuk penggemar mereka yaitu ARMY.

Lagu ini sebagai bentuk terima kasih BTS kepada ARMY yang selalu senantiasa mendukung mereka. Take Two telah ditonton sebanyak lebih dari 7 juta views di YouTube Bangtantv dan menempati trending YouTube for music di nomor 3. Yuk simak lirik lagu Take Two BTS beserta terjemahannya di bawah ini.

Lirik Lagu Take Two

Will you stay?

Heulleoganeun jeo sigan

Jabadugo sipeo with me

Will you go? (Will you go?)

Eotteon eolgureul hago seo isseulkka

Ijen gieongnaji anneun saebyeokdeul

Say

Oh I’m runnin' round in a daze

We been walkin' so many ways

Gaseumi teojil geot gata

Can’t you see the take two

Stories unfolding just for you

Neowa hamkkehaneun cheongchun

Jigeum nae soneul jaba

Yeah we never felt so young

When together sing the song

Seoroui nun matchumyеo

Eodum sogedo

Yeah we nеver felt so right

When I got you by my side

Hamkke geotdeon gil ttara

Oh we young forever

Samakdo badaga dwaeseo we swim forever

Oerowohaetdeon goraedo ijen singing together

Hamkkenikkan, yeongwoneul baraedo museopji ana

Nae mideumeun neogo hanappunin iyunikkan

You’re my silver lining

You the one who just light me up

Oh I can always feel you beside me

Noeuri bildinge buditchyeo

Urin ireoke seoroe jueojyeo

Say

Oh I’m runnin' round in a daze

We been walkin' so many ways

Neol pume teojil deut ana

Can’t you see the take two

Letters I didn’t send to you

Neowa hamkkehaneun cheongchun

Sijagiljido molla

Yeah we never felt so young

When together sing the song

Seoroui nun matchumyeo

Eodum sogedo

Yeah we never felt so right

When I got you by my side

Hamkke geotdeon gil ttara

Oh we young forever

Dangsingwa hamkkehaeseo ganeunghaetgo

Dangsingwa hamkkeyeoseo haengbokaesseo

Dangsinui moksorie sumeul swigo

Dangsinui nunmuldeullo ireoseosseo

Dangsindeurui gwabunhan sarangeul naega badeul jagyeok isseulkka

Sunyeongan uriga mandeun yeonghonui gyojipap

Hamkkeyeoseo neomu gomapgo haengbokamnida

Budi apeurodo haengbokapsida

Yeah we never felt so young

When together sing the song

Seoroui nun matchumyeo

Biga naeryeodo

Yeah we never felt so right

When I got you by my side

Hamkke matdeon byeol ttara

Oh we young forever

Ireoke noraehae

(We ain’t never felt so young)

Won’t you hold my hand

Yeah we never felt so right

Need you here tonight

(We ain’t never felt so young)

Oh we young forever

(Never felt so young)

Yeah

