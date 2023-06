Princess Hurrem Siap Kembali Ramaikan Industri Musik Anak-Anak

Jakarta, Beritasatu.com - Tak banyak penyanyi cilik di Indonesia membuat anak-anak kini lebih mengetahui lagu-lagu orang dewasa ketimbang lagu-lagu anak-anak. Padahal itu membuat mereka lebih cepat matang sebelum usianya.

Industri musik anak memang mulai meredup setelah era almarhum Papa T. Bob, jarang penyanyi cilik yang mengeluarkan single lagu anak-anak.

Dulu kita punya Joshua Suherman dengan lagu Diobok-oboknya. Ada pula Enno Lerian dengan lagu Abang Tukang Bakso. Lalu ada Trio Kwek Kwek, Agnes Monica, Bondan Prakoso, dan masih banyak lagi. Kini nama-nama yang disebut tadi sudah dewasa dan tak lagi menyanyikan lagu anak-anak.

Di tengah dahaga akan lagu anak yang mendidik, baru-baru ini muncul debutan baru penyanyi cilik yang bernama Princess Hurrem. Gadis cilik hitam manis berumur delapan tahun ini, resmi meluncurkan dua single di BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (17/6/2023).

"Aku ini hobi menyanyi sejak kecil dan sering disuruh nyanyi setiap ada teman yang merayakan ulang tahunnya. Dari situ orangtua aku akhirnya memasukan aku untuk belajar vokal," ungkap Hurrem.

Dari event-event itulah, keberanian siswi kelas 2 Sekolah Dasar ini mulai tumbuh sehingga di usianya yang masih belia, dirinya sudah kerap menjadi bintang tamu dan mengisi acara anak di beberapa mall besar yang ada di Indonesia.

"Karena keseriusan aku nyanyi akhirnya guru vokal ku menyarankan aku untuk masuk studio rekaman untuk membuat album dan Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan siap dilempar ke industri musik anak-anak agar anak-anak Indonesia bisa nyanyi sesuai dengan usianya," tambahnya.

Single berjudul Dear My Bestie dan It's My Birthday menjadi dua lagu yang dipersembahkan Hurrem pada anak-anak dimana lagu Dear My Bestie dipersembahkannya untuk seluruh teman-temannya yang tengah bersedih agar bisa kembali ceria.

"Kalau lagu It's My Birthday aku nyanyikan untuk hadiah ulang tahun ku dan juga ulang tahun teman-temanku yang sedang berulang tahun. Dan harapannya dengan lagu-lagu yang dirilis ini bisa kembali menggairahkan industri musik anak-anak di Indonesia dan agar anak-anak di Indonesia menyanyi sesuai dengan karakter usianya," tandasnya.

