Sudah Ciptakan Lagu, Aldi Taher Kecewa Messi Tetap Tak Datang ke Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Aldi Taher mengaku kecewa dengan ketidakhadiran pesepakbola Lionel Messi ke Indonesia. Messi dipastikan absen saat laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (19/6/2023) besok.

Padahal Aldi Taher sudah membuatkan lagu khusus untuk mantan penggawa Barcelona itu. Mengungkapkan kekecewaannya, Aldi Taher membuat sebuah protes kecil yang diberi nama demo damai agar La Pulga datang ke Indonesia.

"Demo damai minta kedatangan Lionel Messi dipimpin presiden poligami. Insyaallah @leomessi ke Indonesia segera lamar @anyageraldine," tulis Aldi Taher melalui akun Instagram pribadinya, @alditaher.official yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (18/6/2023).

BACA JUGA Gercep Bikin Lagu untuk Lionel Messi, Aldi Taher Mendunia

Advertisement

Dalam videonya, Aldi Taher mengaku mewakili masyarakat Indonesia meminta Lionel Messi datang ke Indonesia. Bahkan, pria kelahiran Jayapura, 25 Oktober 1983 itu pun mengaku telah membuatkan lagu khusus bagi Messi agar bisa datang ke Indonesia.

"Assalamualaikum, Syalom, salam sejahtera untuk semuanya, Mr messi you must come to Indonesia karena kita semua mencintai anda," ucap Aldi lalu menyanyikan lagu untuk Messi.

Aldi mengaku bersedia bakal mengajak Messi menikmati keindahan Indonesia dan mencicipi kuliner khas Indonesia.

"Ayolah mr Messi, come to Indonesia, kamu bisa nyobain gado-gado, karedok, cilok," tambahnya.

Disinggung tentang lagunya, Aldi mengaku tak menyangka akan mendapatkan perhatian yang besar. Padahal, Aldi mengaku spontan membuat lagu tersebut agar bisa menarik perhatian Messi untuk mau ke Indonesia.

"Jadi saya cuma bisa bilang Alhamdulillah. Saya enggak nyangka lagunya mendapat animo yang besar. Gue terharu sih. Yang jelas, ini adalah doa supaya Insya Allah Messi tetap jadi ke Indonesia. Indonesia ini indah, negara yang ramah, makanannya enak-enak," tegasnya.

BACA JUGA Meski Kecewa Liones Messi Tak Hadir, Penonton Antusias Saksikan Indonesia vs Argentina

Aldi sendiri juga mengaku bangga lagu berjudul "Why Mister Messi Why?" yang diciptakannya digunakan FIFA dalam media sosialnya.

"Alhamdulillah (lagunya digunakan di media sosial), mungkin efek baca Al Quran. Tapi yang pasti saya sangat sedih Messi gak bisa ke Indonesia. Mungkin bila Messi dengar lagu ini, dia mau datang," tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan