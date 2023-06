All Access BTV Spesial Semesta Berpesta: Intip Persiapan The Rain Sebelum Manggung

Jakarta, Beritasatu.com - All Access yang akan kembali tayang malam ini di BTV, menghadirkan keseruan persiapan manggung para musisi-musisi yang mengisi acara Festival Musik Semesta Berpesta di Bekasi pada 10-11 Juni lalu.

Bekasi sebagai kota kedua yang dituju dalam rangkaian Tur Festival Musik Semesta Berpesta di 12 kota ini, punya crowd yang tidak kalah pecah dengan kota pertama yaitu Tangerang.

Line up musisi yang manggung di Summarecon Mall Bekasi hari pertama seperti Calliope, The Rain, Pamungkas, Mahalini dan Vierratale mampu menyedot ribuan penonton dari berbagai kota yang tidak hanya berasal dari Bekasi tetapi dari daerah lainnya.

Di hari kedua, Hura Hura Club, Ardhito Pramono, D’Masiv, Lyodra, dan Fourtwnty juga tidak kalah menghentak panggung Semesta Berpesta.

Advertisement

All Access gorgeous, sebutan untuk pemirsa All Access BTV akan diajak langsung melihat persiapan manggung beberapa musisi seperti The Rain, Calliope, D'Masiv, Ardhito Pramono, Pamungkas, dan Fourtwnty.

BACA JUGA Manusia Emas Ikut di Keseruan Semesta Berpesta di Bandung

Umumnya riders para artis ataupun musisi yang akan manggung dalam suatu festival musik cukup unik. Banyak penyelenggara yang cukup dibuat kesulitan untuk memenuhi permintaan sang artis. Kira-kira riders apa yang diminta oleh Band The Rain sebelum manggung di Semesta Berpesta?

Saksikan malam ini hanya di All Access, Minggu (18/6/2023) pukul 20:00 WIB hanya di BTV!

All Access Special Semesta Berpesta yang akan menampilkan keseruan musisi dan penyanyi di backstage akan tayang di BTV setiap hari Minggu pukul 20:00 WIB.

Tonton terus BTV untuk menyaksikan program-program rangkaian Festival Semesta Berpesta dan Program BTV menarik lainnya yang menghibur, mengedukasi dan menginspirasi.

Follow akun Instagram Semesta Berpesta di @semestaberpesta untuk tahu update terbaru dan line up musisi dan penyanyi yang akan manggung di kota-kota berikutnya.

BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Palembang, kanal 35 untuk Bandung,Yogyakarta dan Surakarta kanal 38 untuk Surabaya dan Balikpapan, kanal 36 untuk Semarang, kanal 31 untuk Lebak, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

Ayo follow akun media sosial BTV di @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel Youtubenya di @BeritaSatuChannel.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan