5 Fakta Menarik Aldi Taher, Pernah Buat Grup Musik Bareng Raffi Ahmad

Jakarta, Beritasatu.com – Siapa yang tidak kenal dengan Aldi Taher? Dia adalah sosok yang sering menarik perhatian banyak orang dengan perilaku absurdnya. Yuk, kita simak lima fakta menarik Aldi Taher.

Hal-hal yang dilakukan Aldi Taher sering viral di platform media sosial karena dinilai cukup absurd. Misalnya, yang paling teringat adalah dia menyanyikan sepenggal lagu Yellow milik Coldplay versi dirinya sendiri saat diwawancarai sebuah stasiun televisi saat ditanya soal nyaleg.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera buat semuanya, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya. Look at the stars, look how they shine for you," ucap Aldi Taher.

Aksinya tersebut sangat viral dan jadi perbincangan publik hingga berhari-hari. Hal itu membuat banyak orang penasaran dengan sosok Aldi Taher? Tanpa berlama-lama, berikut fakta-fakta menarik Aldi Taher.

1. Awali Karier di Dunia Hiburan

Pria kelahiran Jayapura, 25 Oktober 1983 ini mengawali karier di dunia hiburan sejak 2001 dengan mengikuti ajang pencarian model untuk majalah Aneka Yess!. Namanya mulai dikenal ketika ia menjadi model di video klip dari grup musik Ada Band dalam lagu berjudul Manusia Bodoh pada 2004.

Dirinya juga model bintang iklan, seperti produk sikat gigi, makanan, operator seluler, dan rokok. Namun, karena merasa kurang puas, ia mengikuti ajang MTV VT Hunt 2005 dan berhasil menjadi finalis dan mengembangkan bakat di bidang presenter. Pria 39 tahun itu juga menekuni karier di dunia akting.

2. Pernah Membuat Grup Musik

Aldi Taher pernah membuat grup musik bernama Radio Band bersama Raffi Ahmad, Irwansyah, Deny Rumende, dan Oki. Pada sesi wawancara Raffi Ahmad dalam salah satu media di kanal YouTube, ia menjelaskan bahwa nama Radio merupakan akronim dari inisial nama personel grup tersebut.

Band lawas ini dulunya pernah manggung di acara pensi anak SMA. Saat itu, Radio Band sudah masuk ke dalam dapur rekaman untuk membuat lagu, tetapi di tengah proses pembuatan, Aldi Taher memecat Irwansyah karena sedang melakukan syuting sinetron yang sedang dilakukan.

