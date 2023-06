One Piece Live Action Rilis Trailer, Siap Tayang 31 Agustus

Jakarta, Beritasatu.com - Netflix belum lama ini merilis trailer One Piece live action. Simak sinopsis One Piece live action di sini.

Pada awal bulan Februari, Netflix mengumumkan lewat akun Instagram resminya bahwa akan ada seri live action One Piece. Tentu saja kabar ini mengundang banyak reaksi dari para Nakama.

Ada yang antusias menyambut live action dari anime karya Eiichiro Oda ini, tetapi ada juga yang khawatir dengan penggarapan versi live action. Pasalnya live action anime Death Note diklaim tidak sesuai ekspektasi. Itu sebabnya banyak Nakama yang tidak suka pihak Netflix menggarap live action sebuah anime.

BACA JUGA Spoiler Manga One Piece 1081, Pertarungan Garp dan Aokiji

Advertisement

Meski respons penggemar terbagi akan penggarapan One Piece live action, pihak Netflix tetap pada pendiriannya untuk membuat One Piece live action. Terbukti dengan dirilisnya official teaser trailer One Piece live action pada Minggu (18/6/2023).

Netflix lewat kanal YouTube-nya membagikan trailer berdurasi 1 menit 44 detik yang memperlihatkan kisah kru bajak laut Topi Jerami, yang mana memperlihatkan awal pertemuan Monkey D. Luffy dengan kru lainnya.

Official teaser trailer One Piece dibuka dengan Luffy (Inaki Godoy) yang mengungkapkan bahwa dia ingin mewujudkan mimpinya sebagai Raja Bajak Laut. Dia pun mulai mencari orang-orang yang akan bertualang bersamanya.

Adegan selanjutnya memperlihatkan pertemuan pertama Luffy dengan Zoro (Mackenyu), yang merupakan kru bajak laut pertamanya. Keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju Grand Line guna mencari harta karun One Piece. Dalam perjalanan ke Grand Line, tampak Luffy dan Zoro sudah bertemu dengan anggota kru lainnya, yakni Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson), dan Sanji (Taz Skylar).

Selain kru yang merupakan kawan, dalam perjalanan menuju Grand Line, Luffy dkk juga menemui sejumlah musuh yang kuat yang akan menghalangi perjalanan mereka, di antaranya monster Raja Laut, Buggy, hingga Koby. Dalam teaser tersebut juga diperlihatkan jurus andalan Luffy, yakni Gomu Gomu no Mi.

Dengan dirilisnya teaser perdana One Piece live action, banyak penggemar yang mulai merasa excited menyaksikan anime ini dengan versi live action. Beruntung para Nakama tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan One Piece versi live action.

Lewat akun Instagramnya, Netflix mengumumkan bahwa One Piece live action akan tayang pada 31 Agustus 2023 dengan jumlah delapan episode. Jangan lupa catat tanggal tayangnya ya!

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan