Lirik Lagu Broken Melodies NCT Dream yang Sukses Dominasi Chart Musik 16 Negara

Jakarta, Beritasatu.com – NCT Dream baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Broken Melodies. Ini lirik lagu Broken Melodies dari NCT Dream.

Broken Melodies merupakan lagu terbaru NCT Dream yang dirilis pada 19 Juni 2023, bersamaan dengan music video-nya (MV). Lirik lagu Broken Melodies menceritakan suasana bermimpi, seolah sedang jatuh cinta melalui suara harmoni yang ada. Liriknya juga bercerita tentang tekad untuk mengatasi berbagai emosi yang dirasakan saat berada jauh dengan orang tercinta. Dengan segala usaha yang ada, orang tersebut rela melakukan apapun untuk melindungi cinta tersebut melalui warna-warna musik.

Single dan MV Broken Melodies tentu disambut rasa senang oleh para NCTzen. Terbukti tidak lama setelah dirilis, lagu ini berhasil menduduki chart iTunes di 16 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brasil, Cile, Kolombia, Peru, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Mongolia, Panama, Filipina, Thailand, Kosta Rika, dan Vietnam.

Penasaran seperti apa lirik lagunya? Berikut adalah lirik lagu Broken Melodies dari NCT Dream.

Advertisement

BACA JUGA Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Perfume dari NCT Dojaejung

Lirik Lagu Broken Melodies NCT Dream [Romanized]

You owe me sleep

Bamsae yaegihamyeo

Oneurui dalgwa byeol neoege bonae

Seoul to LA, hm

Iyu byeolgeo eopji

Nun gamabomyeon naege jeil

Seonmyeonghage tteooreune

Babo gateun geol alji

Neoneun jeo meollie inneunde

Bujokae nan neo eopsin

Wanbyeokal su eopji

Heuteureojyeoganeun soeumil ppun

Ileobeorin geu somethin'

Miwanseongui uri

I'll do anything to get back to you, you

Life is but a dream, we got history

I just wanna

Feel the chemistry

Feel you next to me

You know that I

Hate this distance

'Cause I'm just left here singin'

Lonely harmonies, broken melodies (Oh)

Love-drunk energy, I'm in ocean deep

Oh, I hate this distance

And I hate singin'

I lay awake

Naui meoritsogen

Neoui moksoriman repeat

Meomchwojiji anchi

Uh, ara

Nega itgie areumdawotdeon

Naui challanhan sungan

Nae jeonbuin neo for you

Dasi doechatgo sipeo

Kkumeun baraejiji ankie

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan