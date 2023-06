Tiket Terjual Cepat, Coldplay Konser 6 Hari di Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Usai kemarin menambah satu konsernya di Singapura menjadi 5 hari, hari ini Coldplay kembali mengabarkan kembali menambah waktu konsernya.

Hal itu dikonfirmasi Live Nation SG sebagai promotor konser bertajuk Coldplay Music Of The Spheres World Tour in Singapura dalam akun media sosialnya, Selasa (20/6/2023).

"Tanggal keenam dan terakhir telah ditambahkan di National Stadium Singapura pada 31 Januari 2024," tulis pihak Live Nation SG.

Diakui pihak promotor, penyelenggaraan konser itu bertambah lantaran permintaan konser Coldplay begitu besar.

"Tiket terjual cepat! Karena permintaan Coldplay Music Of The Spheres World Tour di Singapura yang luar biasa," tambah mereka.

Diakui pihak Live Nation SG, kini semua tiket Coldplay sudah terjual habis dan pihaknya meminta penonton untuk bersiap menikmati pesta selama enam hari di Singapura.

"Semua ENAM pertunjukan Music Of The Spheres Coldplay di Singapura kini terjual habis! Coldplay sekarang menjadi aksi pertama yang bermain enam malam di Stadion Nasional Singapura. Kami akan segera membuka daftar tunggu kami untuk pembaruan pada rilis tiket tambahan. Pantau terus halaman ini untuk detail lebih lanjut!," tukas pihak Live Nation SG.

Sejumlah warganet pun mengaku kaget dengan terus bertambahnya hari Konser Coldplay di Singapura. Sementara di Indonesia Coldplay hanya akan menggelar konser selama sehari di tanggal 15 November 2023 depan.

"Kalo nambah 1 hari lagi jad 7 hari, fix tahlilan mereka," komen warganet.

"Siapa yg sunatan di sana ya? Acara 6 hari 6 malam," canda warganet lainnya.

"Ada apeeee ini?? Indonesia yg tiketnya ludes dlam skejap mata gak di lirik sma Coldplay, SG yg ticketing tergolong santuy dpat malah mreka yg dpat tambahan show again and again," tandas warganet lainnya.

