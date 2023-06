Epik BTV Malam Ini Tampilkan Band-band Ternama Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Panggung Semesta Berpesta makin meriah dengan kehadiran band-band papan atas yang tampil all out untuk menghibur para penonton. Lagu-lagu hit yang mereka bawakan sukses membuat pengunjung sing along selama gelaran musik berlangsung.

Penampilan band Radja yang selalu membuat riuh suasana konser, membuat atmosfer kegembiraan dan semangat saat Ian Kasela sang vokalis mulai membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Yakin, Manusia Biasa, dan Cinderella. Moldy sang gitaris juga sangat piawai menunjukkan aksinya bermain gitar.

Tidak kalah seru dengan Radja, penampilan yang cukup ditunggu-tunggu adalah dari band yang sangat populer di era 90-an /Rif. Band yang beranggotakan Andy (vokal), Ovy (gitar), Jikun (gitar), Teddy (bass), dan Maggi (drum) ini tampil begitu asyik dan keren di atas panggung sehingga membuat para penonton ikutan melompat-lompat sambil menyanyi.

Band Ungu yang juga membawakan lagu-lagu andalan mereka seperti I Need You, Cinta dalam Hati, dan Hampa Hatiku tampil energik dan bersemangat sehingga membuat penonton memberikan sorak sorai yang meriah untuk band ini. Lagu-lagu yang sangat mengena di hati, membuat penonton larut dalam alunan lagunya. Semua band ternama ini akan tampil dalam acara Epik dari BTV.

Saksikan program Epik (Enjoy Populer Musik) yang akan tayang setiap Senin-Jumat pukul 20:00 WIB hanya di BTV. BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Palembang, kanal 35 untuk Bandung,Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Surabaya dan Balikpapan, kanal 36 untuk Semarang, kanal 31 untuk Lebak, kanal 30

untuk Banjarmasin, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

