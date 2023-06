Selamat! Randy Pangalila Dikaruniai Anak Kedua Berjenis Kelamin Laki-Laki

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar bahagia datang dari Randy Pangalila. Dirinya baru saja diketahui telah dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia ini disampaikan oleh aktor berusia 32 tahun tersebut di laman sosial medianya. Anak keduanya tersebut diketahui lahir pada Rabu (21/6/2023) kemarin.

BACA JUGA Film Qodrat, Randy Pangalila Cerita Harus Merapalkan Mantra Santet

Randy mengunggah foto usai proses persalinan yang memperlihatkan dirinya yang begitu bahagia saat menggendong sang putra didampingi oleh tim dokter serta sang istri, Chelsey Frank yang terbaring di ranjang. Dari unggahan itu pula Randy mengungkap nama anak keduanya, Asher Griffin Pangalila.

Advertisement

"Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas hari yang sangat indah ini. Rabu 21 juni 2023 tepat pukul 14.49wib. Anak ke dua kami Asher Griffin Pangalila telah lahir dengan sehat dan selamat serta istri saya diberikan keselamatan dan kesehatan,"tulisnya dikutip dari keterangan foto yang diunggahnya, Kamis (22/6/2023).

Randy pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh dokter yang membantu proses persalinan istrinya tersebut. Karenanya prosesi persalinan berjalan lancar.

"Terimakasih yang begitu besar kepada seluruh tim, Dr.ruswantriani yang sudah mendampingi istri saya dari waktu hamil hingga persalinan hari ini. Dr. Analysa yang sudah mendampingi blair anak pertama saya dan sekarang asher anak ke 2 kami. Terimakasih juga untuk Dr. Irfan untuk anastesi yang sangat baik untuk istri saya dan juga seluruh tim perawat dan juga ahli bedah yang sudah membantu persalinan istri saya hari ini," sambungnya.

BACA JUGA Randy Pangalila Maknai Paskah dengan Sederhana

Mengunggah foto sang istri yang tampak begitu cantik usai menjalani proses persalinan, Randy menyampaikan sebuah pesan manis yang mengungkapkan rasa terima kasih dan perasaan cintanya terhadap istrinya itu.

"Thank you so much sekali lagi dan gak lupa juga slide ke 2, thank you for this beautiful strong women. I love you with all my hearts," tutupnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan