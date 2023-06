Lirik Lagu Dia Maliq & D'Essentials, Cocok Buat yang Lagi Jatuh Cinta

Jakarta, Beritasatu.com - Menyaksikan penampilan Maliq & D'Essentials tentu tidak lengkap tanpa dibawakannya lagu Dia. Ini lirik lagu Dia dari Maliq & D'Essentials.

Dia adalah salah satu lagu hit dari album "Free Your Mind" grup musik Maliq & D'Essentials yang dirilis pada 2007. Album ini memenangkan AMI Award kategori "Album Jazz Terbaik" pada 2008.

Lagu Dia memiliki aransemen musik yang khas dengan sentuhan soul, funk, dan pop. Lagu ini menampilkan perpaduan antara suara vokal yang merdu dan melodi yang catchy.

Lirik lagu Dia menceritakan tentang perasaan seseorang yang jatuh cinta dan menyampaikan rasa kagumnya kepada orang yang dia cintai. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu andalan Maliq & D'Essentials yang sering ditampilkan dalam konser-konser mereka dan menjadi favorit penggemar setia band ini. Tanpa berlama lama lagi, dibawah ini lirik lagu Dia.

Advertisement

BACA JUGA Lirik Lagu My Facebook dari Gigi, Kisahkan Kenangan Akan Mantan

Lirik Lagu Dia Maliq & D'Essentials

Verse 1

Temukan apa arti di balik cerita

Hati ini terasa berbunga-bunga

Membuat seakan aku melayang

Terbuai asmara

Adakah satu arti dibalik tatapan

Tersipu malu akan sebuah senyuman

Membuat suasana menjadi nyata

Begitu indahnya

Reff

Dia, oh seperti apa yang selalu ku nantikan

Aku inginkan

Dia, oh melihatku apa adanya

Seakan ku sempurna

Verse 2

Tanpa buai kata tercuri hatiku

Dia tunjukan dengan tulus cintanya

Terasa berbeda

Saat bersamanya

Aku jatuh cinta

Reff

Dia, oh seperti apa yang selalu ku nantikan

Aku inginkan

Oh dia (dia dia) melihatku apa adanya

Seakan ku sempurna

Dia seperti apa yang selalu ku nantikan (aku nantikan)

Aku inginkan (ku inginkan)

Dia, melihatku apa adanya

Seakan ku sempurna

Interlude

Dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa

Percayakan cinta hingga dia disini

Memberi cintaku harapan

Reff

Dia (dia dia) seperti apa yang selalu ku nantikan

Aku inginkan (ku inginkan)

Oh dia melihatku apa adanya

Seakan ku sempurna

Dia (lalalalalala) seperti apa yang ku nantikan

Aku inginkan

Dia dia (lalalalalala) melihatku apa adanya

Seakan ku sempurna Heiye

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love, Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Give me your love? Give me your love now

So come on and love me, Come on and love me

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan