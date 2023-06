7 Rekomendasi Drakor Psikopat yang Bikin Merinding, Cocok Ditonton Saat Weekend!

Jakarta, Beritasatu.com - Drama Korea (drakor) sering kali menjadi pengisi waktu luang atau hiburan di kala bosan. Genrenya yang bervariasi menjadi favorit banyak orang. Salah satu genre yang menarik perhatian penikmat drakor adalah tentang psikopat. Ini tujuh rekomendasi drakor psikopat yang wajib ditonton!

Drakor psikopat terkadang mengambil inspirasi dari kasus pembunuhan di dunia nyata. Tak heran apabila penonton merasa merinding oleh kengerian yang disajikan dalam drama-drama tersebut. Pemecahan kasus-kasus yang rumit pun menjadi daya tarik tersendiri. Jika sudah siap merasakan ketegangan selama menonton, berikut rekomendasinya.

1. Flower of Evil (2020)

Drama yang tayang di tvN ini dibintangi oleh Lee Joon Gi dan Moon Chae Won ini menceritakan psikopat yang berusaha menutup identitasnya dari kekejaman masa lalu. Dengan mengubah identitasnya Baek Hee Sung (Lee Joon Gi) dapat menikah dengan seorang detektif yang ia cintai, yaitu Cha Ji Won (Moon Chae Won).

Hee Sung yang dikenal dengan sosok penyayang dan baik hati. Namun, Ji Won sang istri menyadari bahwa ia ditipu oleh identitas suaminya dan berusaha mengulik masa lalunya yang terikat dengan kasus pembunuhan di sekitarnya. Sementara itu, suaminya berjuang menjaga masa lalunya yang kelam untuk melindungi keluarganya dari bahaya. Akan tetapi, semakin digali, semakin rumit dan berbahaya.

"Flower of Evil" merupakan drama yang menegangkan, dengan perpaduan thriller, misteri, dan drama emosional. Drama ini dikenal karena penampilan akting yang kuat dari para pemainnya yang luar biasa.

2. Mouse (2021)

Mouse merupakan drama thriller yang menceritakan serangkaian pembunuhan berantai yang mengerikan. Jung Ba-Reum (Lee Seung Gi), seorang perwira polisi pemula yang berdedikasi pada keadilan, terlibat dalam upaya menangkap pembunuh berantai tersebut.

Ia bekerja sama dengan Ko Moo-chi (Lee Hee Joon), seorang detektif yang juga merupakan korban dari pembunuh tersebut, yang telah membunuh ibunya. Namun, ketika mereka akhirnya menemukan identitas pelaku, perilaku pembunuh tersebut tiba-tiba mengalami perubahan yang drastis. Situasi ini membuat Jung Ba-Reum dan Ko Moo-chi bingung dan harus menghadapi tantangan baru.

Drama ini tayang di platform tvN dan memiliki atmosfer yang gelap sekaligus intens. Mouse juga mengeksplorasi sisi gelap manusia dan perjuangan melawan kejahatan. Bagi para penggemar genre thriller dan psikopat, drama ini dapat menjadi pilihan yang menarik untuk ditonton.

3. Beyond Evil (2021)

Beyond Evil tayang perdana di JTBC pada19 Februari 2021. Secara garis besar, Beyond Evil menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota kecil tersebut. Lee Dong Sik, seorang mantan detektif terkenal yang dipindahkan ke tempat lain setelah turun pangkat. Di tempat baru tersebut, ia bertemu dengan Han Joo, seorang detektif muda yang merupakan anak dari calon Kepala Kepolisian.

Masalah muncul ketika mereka berdua menghadapi kasus pembunuhan kejam yang terjadi di kota kecil tersebut. Seluruh petunjuk dan bukti yang ditemukan mengingatkan mereka pada kasus pembunuhan yang terjadi 20 tahun sebelumnya.

Pada Beyond Evil, penonton akan menyaksikan perjalanan yang penuh misteri dan ketegangan saat Lee Dong Sik dan Han Joo mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan ini.

Drama ini menawarkan plot yang rumit dan menggugah dengan menghadirkan pertanyaan moral, rahasia kelam, dan karakter-karakter yang kompleks. Beyond Evil telah memborong banyak penghargaan di Baeksang Arts Awards. Di antaranya, ada penghargaan Best Actor yang dimenangkan oleh Shin Ha Kyun, Best Screenplay, dan Best Drama.

4. Connect (2021)

Connect merupakan drama dengan genre aksi, thriller, dan Sci-Fi. Drama ini menceritakan perjalanan seorang pria yang bernama Ha Dong Soo yang merupakan bagian dari ras manusia baru atau disebut dengan “connect”. Ras tersebut merupakan makhluk abadi atau tidak pernah mati.

Suatu malam, Ha Dong Soo diculik oleh sekelompok pedagang organ manusia dan kehilangan salah satu matanya. Ternyata, mata yang dicuri tersebut digunakan dan ditransplantasikan kepada seseorang yang ternyata seorang pembunuh berantai. Drama ini akan mengisahkan perjalanan Ha Dong Soo dalam mengungkap misteri di balik pencurian mata dan menghadapi ancaman dari pembunuh berantai tersebut.

Drama Connect yang dapat ditonton di Disney+ ini menyajikan aksi seru dengan atmosfer thriller mencekam dan Sci-Fi. Cerita ini direkomendasikan bagi penggemar genre aksi dan thriller dengan sentuhan fiksi ilmiah.

