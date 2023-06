Lirik Lagu Diary Depresiku Last Child, Ceritakan Pengalaman Pribadi Virgoun

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Diary Depresiku merupakan salah satu lagu populer dari band Last Child. Lagu yang dirilis pada tahun 2007 ini menjadi hits utama dari album pertama yang bertajuk “Glow Up". Yuk simak lirik lagu Diary Depresiku dari Last Child di bawah ini.

Lirik lagu Diary Depresiku terinspirasi oleh pengalaman pribadi sang vokalis Virgoun, yang merasa tertekan dan sedih saat menjalani kehidupan semasa kecil. Lagu ini mencerminkan perasaan kesepian, kehilangan, dan kegelisahan yang dialami dalam persoalan hidup yang kompleks.

Diary Depresiku mendapat sambutan positif dari pendengar dan menjadi salah satu lagu paling populer dari Last Child. Banyak orang yang bisa merelakan diri mereka dalam lirik lagu ini dan merasa terhubung dengan emosi yang disampaikan. Terbukti melalui platform YouTube lagu ini diputar sebanyak 44 juta kali. Tanpa berlama lama lagi, berikut lirik lagu Diary Depresiku.

Lirik Lagu Diary Depresiku

Verse 1

Malam ini hujan turun lagi

Bersama kenangan yang ungkit luka di hati

Luka yang harusnya dapat terobati

Yang ku harap tiada pernah terjadi

Ku ingat saat Ayah pergi

Dan kami mulai kelaparan

Hal yang biasa buat aku, hidup di jalanan

Disaat ku belum mengerti

Arti sebuah perceraian

Yang hancurkan semua hal indah, yang dulu pernah aku miliki

Reff

Wajar bila saat ini

Ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana Indah dalam rumah

Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

Verse 2

Mungkin sejenak dapat aku lupakan

Dengan minuman keras yang saat ini ku genggam

Atau menggoreskan kaca di lenganku

Apapun kan ku lakukan, ku ingin lupakan

Namun bila ku mulai sadar, dari sisa mabuk semalam

Perihnya luka ini semakin dalam ku rasakan

Disaat ku telah mengerti, betapa indah dicintai

Hal yang tak pernah ku dapatkan, sejak aku hidup di jalanan

Reff

Wajar bila saat ini

Ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah

Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

Wajar bila saat ini,

Ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah

Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidup ku yang kelam

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

