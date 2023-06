6 Lagu Populer Last Child yang Siap Guncang Panggung Semesta Berpesta Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Last Child merupakan salah satu grup band hits yang dibentuk pada 2006. Band dengan aliran pop rock Indonesia ini memiliki sejumlah lagu populer yang hingga saat ini masih banyak didengar oleh para penikmat musik. Berikut informasi terkait deretan lagu populer Last Child.

Last Child menjadi salah satu pengisi acara di konser Semesta Berpesta yang ada di Bogor pada 24 Juni. Band ini sendiri memang sangat digandrungi khalayak khususnya anak muda.

Grup band ini beranggotakan tiga orang yakni Virgoun Putra Tambunan sebagai vokalis, Dimas Aditya sebagai bassis, dan Ari sebagai drummer. Namun, pada 2009 mereka merekrut personel baru, yaitu Yodi untuk posisi pemain gitar. Hal tersebut dilakukan untuk memperkaya eksplorasi musik mereka

Selain itu, Last Child beberapa kali meraih penghargaan musik bergengsi tanah air di antaranya Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) dan Dahsyatnya Awards. Penghargaan yang mereka raih tersebut bukan tanpa sebab.

Karya-karya dari Last Child masih terus dinikmati hingga hari ini. Kendati eksistensi grup band tersebut telah ada belasan tahun lalu. Ini deretan lagu populer Last Child yang masih banyak diminati pecinta musik.

1. Pedih

Pedih menjadi lagu yang menghantarkan nama Last Child melejit di industri musik Indonesia. Lagu yang rilis pada 1 Januari 2007 ini diciptakan oleh sang vokalis, Virgoun. Pedih mengisahkan tentang perasaan sakit hati akibat kehilangan seseorang yang dicintai.

Perasaan sakit hati dan kehilangan seseorang yang dicintai tersirat dalam lagu ini. Liriknya mengungkapkan emosi kesedihan, kekecewaan, dan rasa kehilangan yang mendalam.

Pedih mengandung pesan tentang proses penyembuhan dan bagaimana menghadapi kepedihan dalam cinta.

2. Seluruh Nafas Ini

Setelah keberhasilan Last Child merilis lagu Pedih, kini giliran Seluruh Nafas Ini menjadi lagu populer band tersebut. Lagu yang dinyanyikan atas kolaborasi dengan Giselle ini banyak memberikan Last Child berbagai penghargaan.

Seluruh Nafas Ini mengisahkan tentang cinta yang tulus dan dedikasi yang tak tergantikan. Melalui lagu ini pula, turut mendongkrak karier Last Child di dunia musik Indonesia.

3. Sekuat Hatimu

Sekuat Hatimu menjadi salah satu lagu populer Last Child di Indonesia yang rilis pada 2012. Lagu ini termasuk dalam album ketiga Last Child yang berjudul "Our Biggest Thing Ever", yang dirilis pada tahun yang sama.

Sekuat Hatimu mengandung pesan motivasi untuk tetap kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan. Selain itu, melalui lagu ini Last Child membuktikan bahwa mereka mampu menyajikan lagu dengan melodi kuat lagi emosional.

