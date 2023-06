Judika, Tiara Andini dan Mc Danny Sukseskan Cirebon Festival

Cirebon, Beritasatu.com - Festival yang memadukan kearifan lokal dan nuansa metropolitan, Cirebon Festival menjadi yang pertama dalam merepresentasikan kegembiraan dan inspirasi melalui musik dan festival kuliner. Cirebon Festival yang berkolaborasi dengan PLN, Telkom Indonesia, Good Day dan Floridina resmi telah digelar selama dua hari pada 17-18 Juni 2023 di Arhanud 14, Pilang Raya, Cirebon. Dengan mengusung tema The Colorful Glance of the City, merepresentasikan pengalaman dan pandangan yang penuh warna tentang kehidupan di kota Cirebon yang dikemas dalam bentuk festival musik dan kuliner.

Berbagai musisi-musisi papan atas Indonesia turut menghibur Cirebon Festival selama dua hari, mulai dari Judika, Tiara Andini, Lyodra, Danilla, Rizky Febian, Marion Jola, Mc Danny serta band lokal Cirebon seperti VOP Band, Mosya Band, Dnanda Band, Kpopers Cirebon dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Cirebon Festival juga memberikan banyak pilihan kuliner yang dapat dinikmati dari puluhan UMKM.

“Kegiatan ini menunjukan semangat tinggi kami untuk mengajak teman teman di kota Cirebon untuk sama sama merasakan experience dengan kombinasi antara muatan lokal dan modern yang dikemas secara kekinian. Sekaligus menginspirasi semangat berkarya teman teman Cirebon, yang sebagian karyanya dapat ditemui di Cirebon Festival 2023” ucap Olivia Febrina, Business Director Live Experience.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan