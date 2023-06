Lirik Lagu Janji yang Dinyanyikan Band Gigi

Jakarta, Beritasatu.com - Janji adalah salah satu lagu populer dari grup band Gigi. Di bawah ini akan dibahas seputar lirik lagu Janji milik Gigi.

Album-album awal debut dari Gigi tampaknya punya tempat tersendiri di hati penggemar. Misalnya album "Dunia" yang dirilis pada 1995. Di album tersebut terdapat sejumlah lagu hit yang masih populer sampai saat ini. Contohnya adalah lagu Janji.

Lagu Janji ditulis oleh Dewa Budjana dan Armand Maulana. Lagu ini mengusung genre rok dengan pengaruh pop yang khas dari Gigi. Lirik lagu Janji menggambarkan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghargai janji yang diberikan kepada orang lain.

Karena popularitasnya, lagu ini pernah meraih nominasi "Best Pop Song" dalam Anugerah Musik Indonesia 1997. Selain itu, Janji juga masuk dalam "150 Lagu Indonesia Terbaik Sepanjang Masa" versi majalah Rolling Stone. Album "Dunia" pun tercatat terjual lebih dari 400.000 copy di pasaran.

Advertisement

Penasaran seperti apa lirik lagunya? Ini lirik lagu Janji dari band Gigi selengkapnya.

BACA JUGA Lirik Lagu Nakal dari Band Gigi

Lirik Lagu Janji-Gigi

We e e e e

We o o o o

We e e e e

We o o o o

Verse 1

Saat ini kumencoba

Ingkari hari dengan janji

Untuk mewujudkan semua impian

Yang selalu menggoda slalu menggoda

Takkan kulepas lagi

Semua waktuku dan waktumu

Disaat kita dipacu rindu

Semakin dalam semakin dalam

Reff

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Verse 2

Saat ini kumencoba

Ingkari hari dengan janji

Untuk wujudkan semua impian

Yang selalu menggoda slalu menggoda

Takkan kulepas lagi

Semua waktuku dan waktumu

Disaat kita dipacu rindu

Semakin dalam semakin dalam

Reff

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

BACA JUGA Lirik Lagu Aku Tenang Fourtwnty, Menceritakan Rasa Syukur

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan