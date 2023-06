Lirik Lagu Nirwana yang Dinyanyikan Band Gigi

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Yang T'lah Berlalu (Nirwana) bisa dibilang salah satu lagu populer dari band Gigi. Intip lirik lagu Yang T'lah Berlalu (Nirwana).

Yang T'lah Berlalu (Nirwana) merupakan lagu penutup dalam album kedua Gigi bertajuk "Dunia" yang dirilis pada 1995. Lirik lagu Nirwana bercerita tentang seseorang yang membayangkan sang kekasih yakni Nirwana. Sayangnya, sang kekasih hati kian menjauh.

Penasaran seperti apa lirik lagunya? Tanpa berlama lama, berikut lirik lagu Yang T'lah Berlalu (Nirwana).

Lirik Lagu Yang Tlah Berlalu (Nirwana)

Oh-ho-oh

Verse 1

Getaran dirimu hangat terasa

Kau bawa secercah sinar abadi

Dan ku terbuai dalam langkahmu, oh

Dan janjimu

'Kan tetapi kini kau s'makin menjauh

Reff

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (s'lalu berharap, oh-ho)

Di dalam cintaku (kembali, mm-ah)

Verse 2

Dan ku terhanyut dalam mimpiku, oh

Naungkan rindu

Ku terlingkuh da..lam pelukan dirimu

Reff

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (s'lalu berharap, oh-ho)

Di dalam cintaku (kembali)

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (s'lalu berharap, oh-oh)

Di dalam cintaku (kembali)

Interlude

Uh-oh, langkahku tunjukkan

'Tuk satukan rindu

Yang silam, yang hilang

Asmaraku sirna

Reff

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (ku berharap, oh-oh)

Di dalam cintaku (kembali)

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (ku berharap, oh-oh)

Di dalam cintaku (kembali)

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (oh, nirwana yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (oh, nirwana, oh, nirwana)

Di dalam cintaku (oh, nirwana, ku berharap kembali)

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana, oh, nirwana)

Di dalam cintaku (oh, nirwana yang t'lah berlalu)

Kau s'lalu berharap (oh, nirwana, oh, nirwana)

Di dalam cintaku (oh, nirwana, ku berharap kembali)

Kau s'lalu terbayang (oh, nirwana)

Di dalam cintaku (uh-uh-uh)

Kau s'lalu berharap (oh, nirwana)

Di dalam cintaku

