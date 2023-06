7 Rekomendasi Film Liburan yang Siap Menghibur Anak-anak

Jakarta, Beritasatu.com - Liburan kenaikan kelas merupakan momen yang paling dinantikan oleh anak-anak karena dianggap mengasyikkan.

Tidak melulu harus pergi jauh ke tempat wisata, menonton film di bioskop juga bisa menjadi alternatif kegiatan liburan yang menyenangkan.

Selain mengurangi stress, menonton bersama juga bisa mempererat hubungan antar anggota keluarga, serta membangun waktu yang berkualitas.

Advertisement

Para orangtua dapat menyelipkan pesan-pesan yang ada di film untuk didiskusikan dengan anak setelah menontonnya. Ini tentu merupakan hal yang positif.

Berikut adalah rekomendasi film di bioskop yang cocok untuk mengisi waktu liburan sang anak

1. Spiderman: Across The Spider-Verse

Setelah bersatu kembali dengan Gwen Stacy, Spider-Man terlempar melintasi Multiverse, di mana dia bertemu dengan tim Spider-People yang bertugas melindungi keberadaannya.

Namun, saat para pahlawan berbenturan tentang cara menangani ancaman baru, Miles mendapati dirinya diadu dengan Laba-laba lainnya.

Dia harus segera mendefinisikan kembali apa artinya menjadi pahlawan sehingga dia bisa menyelamatkan orang yang paling dia cintai. Film animasi yang memiliki rating 9/10 di IMDb ini telah tayang di bioskop sejak tanggal 31 Mei 2023.

2. Elemental

Film animasi unik dari Pixar yang telah tayang sejak 15 Juni 2023 ini mengisahkan kehidupan Element City, sebuah metropolis yang dihuni oleh mahluk hidup dari empat elemen (tanah, udara, api, dan air). Mereka semua hidup di bawah satu aturan: mereka tidak boleh bersatu.

Ember yang terbuat dari api dan Wade yang terbuat dari air bertemu hingga keduanya menjadi sosok pasangan yang tak terduga. Seperti karya pixar lainnya, film ini dikemas dengan pesan-pesan kehidupan yang bermakna dan cocok bagi semua usia.

3. Transformers: Rise of The Beasts

Transformers kembali hadir di bioskop Indonesia pada awal bulan juni lalu. Ini merupakan seri ketujuh setelah seri sebelumnya Bumblebee, rilis di tahun 2018.

Seri ini mengisahkan pertarungan Autobots yang kembali melindungi bumi dari ancaman Unicorn, dewa kegelapan yang telah menghancurkan banyak planet. Unicorn membutuhkan sebuah kunci guna melakukan perjalanan lintas semesta.

Selama beberapa milenium, kunci tersebut berada dalam penjagaan tangan kanan Unicorn, Terrorcons yang mengerikan. Para Autobots bekerjasama dengan The Maximals guna melindungi bumi dan mengalahkan para Terrorcons.

4. Indiana Jones and The Dial of Destiny

Berlatar tahun 1969, arkeolog Indiana Jones kembali beraksi untuk berpacu dengan waktu mengambil artefak legendaris yang dapat mengubah jalannya sejarah.

Di petualangannya kali ini, ia pergi bersama anak baptisnya yang bernama Helena Shaw. Keduanya pergi mencari artefak langka bernama the Archimedes Dial.

Tidak semudah yang dikira, di perjalanan Indiana akan dihadapkan dengan musuh baru, Jürgen Voller, seorang mantan Nazi yang bekerja sama dengan NASA. Bisakah Indiana menyelesaikan petualangan terakhirnya? Film Indiana Jones and The Dial of Destiny akan hadir di bioskop kesayangan anda mulai tanggal 28 juni 2023

5. Ruby Gillman, Teenage Kraken

Selain Disney, Dreamworks juga mengeluarkan kisah putri duyung versi mereka sendiri, yaitu Ruby Gillman, Teenage Kraken.

Ruby Gilman yang merupakan seorang remaja pemalu mengetahui dirinya adalah salah satu bagian dari keluarga kerajaan kraken. Tanggung jawab besar yang tidak pernah dibayangkan, karena takdirnya adalah melindungi lautan yang luas.

Film yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 29 juni 2023 ini memiliki plot yang cukup menarik karena berhasil memberikan twist baru terhadap kisah hidup mermaid klasik.

6. The Flash

Dunia bertabrakan saat Flash menggunakan kekuatan supernya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengubah peristiwa di masa lalu.

Namun, ketika upayanya untuk menyelamatkan keluarganya secara tidak sengaja mengubah masa depan, dia terjebak dalam kenyataan di mana Jenderal Zod telah kembali, mengancam pemusnahan.

Tanpa pahlawan super lain untuk dituju, Flash berusaha membujuk Batman untuk keluar dari masa pensiun dan menyelamatkan seorang Kryptonian yang dipenjara meskipun itu bukan yang ia cari. Film The Flash telah tayang sejak tanggal 16 Juni 2023 di Bioskop kesayangan Anda.

7. Kejar Mimpi Gaspol!

Selain Film Hollywood, ada film asal Indonesia berjudul Kejar Mimpi Gaspol! yang akan menghibur anak-anak dengan pesan dan cerita yang menarik. Film ini mengisahkan mengenai seorang single mother dari Bromo yang tidak menyerah mengejar impian dan passionnya, yaitu menulis.

Tidak hanya menggambarkan pentingnya meraih impian, Fil ini juga menunjukkan perjuangan kaum wanita dalam mencapai cita-citanya meski ia memiliki kewajiban lain. Kejar Mimpi Gaspol! dibintangi oleh artis papan atas Indonesia, mulai dari Tora Sudiro, Asri Welas, dan Michelle Ziudith.

Film yang terinspirasi dari perjuangan seorang ibu bernama Fifi ini dikabarkan akan tayang mulai tanggal 6 Juli 2023 di seluruh bioskop Indonesia

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan