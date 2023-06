Arize Girl, Siap Berikan Warna Baru Musik Tanah Air

Jakarta, Beritasatu.com - Meredupkan era girlband dan boyband di Indonesia, tak membuat Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira berkecil hati.

Itu yang membuat mereka kembali bersemangat untuk menaikkan popularitas musisi yang mengusung konsep girlband dengan membentuk girl grup bernama Arize yang akan memberikan konsep musik yang segar dan dinamis dengan meluncurkan Look At Me, Jumat (23/6/2023) ini.

"Kami sangat senang memperkenalkan Arize kepada kalian semua. Dimana girl grup ini akan menjadi girl grup baru yang akan mengusung konsep yang segar dan dinamis. Dimana single pertama ini akan menjadi cerminan dari siapa kami baik sebagai individu maupun sebagai sebuah girl band," ungkap Amabelle.

Senada dengan Amabelle, Nabila juga menyatakan single pertama yang mereka rilis ini akan menjadi awal dari perjalanan luar biasa bagi mereka sebagai seorang musisi.

"Maka kami gak sabar untuk membagikan lagu ini buat masyarakat dan pecinta musik Tanah Air yang harapannya lagu ini akan menginspirasi dan mengangkat hati semua orang yang mendengarnya," tambahnya.

Kemampuan vokal dan koreografi yang dinamis pastinya akan memberikan pengaruh yang mampu bertahan di kancah musik global.

"Yang pasti dengan penampilan Arize, kita akan memberikan pengaruh yang baik untuk industri musik tanah air. Karena kami berupaya memadukan bakat, kreativitas dan dedikasi yang akan bisa menenangkan hati pecinta musik Indonesia. Dan kedepan pastinya kami akan juga menampilkan penampilan live dan akan berkolaborasi lebih banyak dengan musisi lain agar kita bisa memantapkan eksistensi kita di industri pop musik," tandasnya.

Usai merilis single Look At Me hari ini, kelima gadis cantik itu juga berencana akan merilis single lainnya yang akan mereka rilis Agustus dan Oktober mendatang yang diharapkan akan bisa memberikan warna lain bagi dunia musik Indonesia.

