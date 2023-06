Astralwerks Record Gandeng Dua Musisi Asal Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Astralwerks Record menggandeng dua penyanyi Indonesia yakni Samrei dan Fortebeats. Kedua musisi tanag air ini siap mengguncang musik dunia dengan merilis single terbarunya dibawah bendera recording dunia asal Amerika tersebut.

Dalam singlenya, Samrei akan merilis lagu bertajuk Show Me, sementara Fortebeats akan mengaransemen ulang alias me-remix hits single milik Jonas Blue, Perfect Stranger.

"Saya membuat pressure ke diri sendiri karena nanti lagu ini bakal masuk ke Astralwerks bersama lagu-lagu mereka yang keren, jadi saya harus total dalam membuat karya ini. Makanya, saya membuat karya seapik mungkin. Lagu Show Me You Miss Me ini menonjolkan bagian sound design, selain itu dari segi aransemen dan komposisi juga ditambahkan elemen Disco, Funk dan Synthwave dengan berbagai fx modulasi sehingga lagu dan musiknya akan memiliki karakter yang unik, dan saya sendiri merasa bangga bisa diproduksi label recording terkenal di Amerika seperti Astralwerks Record ini," ungkap Samrei saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Jumat (23/6/2023).

Samrei sendiri mengaku single terbarunya ini akan bercerita tentang luapan hati seseorang yang patah hati dan merindukan cinta. Dimana dari lagunya sendiri, Samrei mencoba sesuatu yang tidak biasa seperti menggabungkan lirik-lirik sedih dan melankolis dengan musik yang upbeat dan groovy.

"Meskipun lirik lagunya sedang patah hati, musiknya tetap sedikit bersemangat sehingga akan asik didengar. Dan Astralwerks sangat unik, cara mereka menulis lagu, brainstorming atau bertukar ide, juga workflow yang mereka terapkan sangat efisien. Namun di tengah pekerjaan yang serius tadi, Astralwerks juga terampil menjaga session dan mood kami tetap fun. Mereka membiarkan kami berproses secara kreatif. Hal inilah yang membuat kolaborasi ini menjadi sukses. Aku bangga sekali karena sudah sempat produksi selama sekitar tujuh tahun dan akhirnya bisa merilis single di bawah nama label musik kelas dunia. Terima kasih Iceperience, terima kasih Astralwerks," tambah pria yang juara 1 di ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2022 itu.

Sedangkan Fortebeats yang merilis single arraesemen ulang single milik Jonas Blue, Perfect Stranger menyatakan punya cerita tersendiri ketika ia meremix hits single milik Jonas Blue Perfect Stranger yang booming sekitar 6 tahun lalu. Pasalnya, dirinya tidak ingin terjebak dengan kemegahan musik pada single kedua dari album debut Jonas Blue itu dimana Fortebeats lebih mengentalkan unsur house musik yang merupakan signature dan ciri khas nya selama berkarier di panggung musik elektronik.

"Perfect Stranger versi saya ini merupakan interpretasi yang tak kalah seru dari versi aslinya. Tentu versi Fortebeats mencampurkan sentuhan musik house yang sudah memiliki rekam jejak evolusi selama puluhan tahun. Saya yakin dapat memberikan yang terbaik," tegasnya.

Selain itu, Fortebeats yang berpengalaman sebagai produser rekaman dan komposer musik film membuatnya menggemari banyak genre musik, khususnya musik elektronik.

"Saya mencari histori dan mempelajari gaya song writing Jonas Blue untuk memudahkan saya dalam mengarahkan eksplorasi elemen musik dalam proyek ini. Gaya penulisan Blue sangat kuat, catchy dan unik. Saya sangat suka dengan cara Blue menuliskan karyanya," tandasnya.

Samrei dan Fortebeats adalah dua produser musik yang berhasil menyingkirkan total 339 partisipan dari tahap registration dan submission EMPC 2022. Perjuangan mereka ini tak lepas dari campur tangan juri-juri andal di jajaran produser musik dan disc jockey (DJ) bertaraf internasional seperti Jonas Blue, SIHK dan Winky Wiryawan.

