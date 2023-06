Keseruan Festival Semesta Berpesta di Bandung Hanya di BTV!

Jakarta, Beritasatu.com - Kota Bandung merupakan perhentian ke-empat dari rangkaian Tur Festival Semesta Berpesta yang akan hadir di 12 kota besar di Indonesia. Semesta Berpesta yang digelar pada 17-18 Juni lalu di Lapangan PPI Pusenif Bandung tidak kalah pecahnya dengan kota-kota sebelumnya yaitu Tangerang dan Bekasi.

Kehebohan panggung Semesta Berpesta terlihat dari padatnya pengunjung Lapangan PPI Pusenif Bandung yang ingin menyaksikan musisi kesayangannya tampil. Pada hari pertama gelaran Semesta Berpesta Bandung, band rock /Rif menjadi band pembuka dengan membawakan lagu Radja.

Tepuk tangan penonton langsung riuh menyambut mereka ditengah guyuran hujan yang sempat turun dengan intensitas ringan.

Menyambung penampilan /Rif yang cukup meriah, Endah N Rhesa membawakan lagu-lagu mereka yang berjudul When You Love Someone, Menua Bersama, dan Pulang ke Pamulang. Romantisnya pasangan suami istri ini sukses bikin penonton baper mendengar petikan gitar yang bikin suasana panggung semakin hangat.

Penampilan Cokelat dengan sang vokalis Kikan yang kembali setelah 12 tahun meninggalkan grup tersebut mampu mengobati rasa kangen para Bintang Cokelat, sebutan untuk para fans band Cokelat.

Rocket Rockers, grup band beraliran punk asal Kota Kembang ini pun sukses menggebrak panggung Semesta Berpesta dan ditutup dengan sempurna oleh band Jamrud.

Hari kedua di Bandung, dibuka dengan Matta Band yang lama vakum selama 12 tahun dari dunia musik tanah air. Rasa kangen Permatta, sebutan fans Matta Band sangat terobati saat mereka mulai menyanyikan lagu-lagu andalannya.

Band Juicy Lucy selanjutnya tampil menyuguhkan penampilan yang keren dan membuat riuh massa Semesta Berpesta. Lagu Lantas yang bikin band ini tambah populer juga dinyanyikan dengan sangat baik.

Danilla Riyadi yang tampil di gelaran Semesta Berpesta Tangerang, ternyata menyapa kembali masyarakat Bandung dengan suara khasnya yang agak berat di lagu-lagunya yang beraliran jazz.

Tampilan energik dari grup RAN yang digawangi oleh Rayi, Asta dan Nino ini sangat sukses membuat penonton bergoyang sambil bernyanyi menikmati alunan lagu mereka.

Padi Reborn sendiri menutup Festival Semesta Berpesta dengan lagu-lagu terbaiknya seperti Sobat, Demi Cinta, begitu Indah, Mahadewi, dan Seperti Kekasihku.

