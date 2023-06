Raissa Anggiani Sukses Hibur Rakyat Semesta Berpesta Bogor

Bogor, Beritasatu.com - Meski tampil di bawah guyuran hujan rintik, penyanyi cantik Raissa Anggiani berhasil menghangatkan penonton yang datang ke event Semesta Berpesta edisi Bogor di hari Pertama yang digelar di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong Bogor pada Sabtu (24/6/2023).

Tampil dengan lagu berjudul Lagi-Lagi ditembang pertamanya, wanita kelahiran Jakarta, 21 Februari 2004 ini tampil energik meski dibawah guyuran hujan.

"Halo semua terima kasih meski hujan kalian tetap disini tetap menikmati lagu-lagu aku, terima kasih," ucap Raissa dari atas panggung.

Putri aktor senior Rommy Sulastyo itu mengaku bahwa dirinya bahagia bisa tampil menghibur pengunjung di event Semesta Berpesta yang diadakan RAM Entertainment dan BTV ini.

"Saya senang saya dikasih kesempatan untuk tampil disini sama RAM Entertainment dan BTV. Sukses terus ajang Semesta Berpestanya di kota lainnya," lanjutnya.

Usai menyanyikan lagu Lagi-lagi, secara berturut-turut Raissa pun menyanyikan lagu-lagu yang dipopulerkannya seperti Satu Tuju, Losing Us, Itu Aku, If U Could See Cryin in My room, Bestriend, Menari Aku menari.

"Menutup penampilanku, aku ingin persembahkan lagu berjudul Kau Rumahku, dimana dari lagu ini aku bisa terus berkarya dan karyaku bisa kalian nikmati. Sekali lagi thanks buat teman-teman Semesta Berpesta," tandasnya.

Penampilan Raissa Anggiani hari ini menjadi penampilan kedua di hari pertama event Semesta Berpesta dimana sebelumnya grup band Vagetoz berhasil memeriahkan event yang telah diselenggarakan di lima kota di Indonesia ini.

Usai jeda Magrib nanti, grup band Last Child akan tampil yang kemudian diikuti oleh penampilan Fourtwnty dan ditutup penampilan RIzky Febian.

