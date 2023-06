Ikut Bintangi Petualangan Sherina 2, Isyana Sarasvati: Aku Tersentuh

Jakarta, Beritasatu.com - Isyana Sarasvati mengaku tersentuh sekaligus sempat tidak percaya saat diberikan kesempatan untuk berperan dalam film "Petualangan Sherina 2". Pasalnya diakui oleh penyanyi berbakat ini dirinya adalah penggemar dari film "Petualangan Sherina".

"Sebenarnya agak unbelievable ya karena petualangan Sherina itu sangat historical buat perjalanan aku jadi aku juga adalah penggemar petualangan Sherina. Such a honor banget dan ternyata aku mendapatkan karakter baru dari mas Riri (sutradara) dan mbak Mira (produser). Ga mungkin nolak sih aku (ditawari bermain film), sebenarnya sangat tersentuh dan tegang juga," kata Isyana saat ditemui pada acara talk show The Boys of Petualangan Sherina 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Sabtu.

BACA JUGA Tampil Memukau, Isyana Sarasvati Jadi Pemungkas Semesta Berpesta Hari Pertama

Sebagai penggemar "Petualangan Sherina", Isyana menceritakan dia memiliki kaset album soundtrack film tersebut dan pernah merekam momen dirinya bersama keluarganya ketika menyanyikan lagu-lagu yang ada pada "Petualangan Sherina".

Advertisement

"Aku dulu punya albumnya, kasetnya. Pernah iseng ngerekam sama ibu dan kakak aku di rumah jadi sangat personal buat aku 'Petualangan Sherina' itu," ujar pemeran karakter Ratih itu.

Meskipun membangun karir di dunia musik, Isyana mengaku juga tertarik dengan seni peran di mana dia juga mendalami teknik akting dalam pertunjukan opera. Ketika bermain pada sebuah film, dia melakukan banyak penyesuaian karena menurutnya berakting pada opera dan film memiliki beberapa perbedaan.

"Sangat menarik karena emang aku dari dulu sangat tertarik dengan seni peran cuman kan mungkin mendalaminya lebih ke opera, banyak sekali adjustment yang harus dilakukan," kata Isyana.

Dia menambahkan kesempatan berakting pada film "Petualangan Sherina 2" memberikan banyak pengalaman baru dan dia sangat menikmati proses belajar mendalami karakter yang diperankannya dalam film tersebut.

Isyana mengatakan mendalami seni peran membuatnya belajar memahami manusia seutuhnya karena ketika berperan sebagai orang lain banyak pelajaran yang bisa dia petik.

"Itu sesuatu yang membuat aku jadi semakin tertarik buat belajar lagi di seni peran karena ternyata membuat aku belajar lebih memahami manusia seutuhnya karena kita harus memerankan orang lain jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari," ujarnya.

Isyana mengatakan dia juga akan menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi dengan turut membawakan lagu yang ada pada film "Petualangan Sherina 2". Lagu yang dia nyanyikan adalah lagu baru yang khusus dihadirkan pada film musikal tersebut.

"(Akan menyanyikan) lagu baru sesuai karakternya baru, lagunya juga baru," kata Isyana.

Berperan sebagai Ratih, Isyana Sarasvati hadir sebagai pemeran baru dalam film "Petualangan Sherina 2" garapan sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana yang akan tayang pada 28 September mendatang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan