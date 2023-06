Begini Kisah Lola Amaria Saat Mencium Hajar Aswad

Jakarta, Beritasatu.com - Lola Amaria berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini dan selama di Mekkah, Arab Saudi, dia mengaku mendapat kemudahan dalam beribadah termasuk bisa mencium Hajar Aswad.

Lola Amaria, yang pernah dinobatkan sebagai Sutradara Terbaik pada Festival Film Indonesia 2010, menceritakan saat dia tepat berada di depan Hajar Aswad, jemaah berjubel di sekitarnya. Dia meyakini ketika memasrahkan diri, maka akan datang pertolongan.

"Ada jamaah asal Turki yang memberi perlindungan dan memberi jalan. Saya bilang 'help me' (tolong saya), dia jawab 'hold my hand' (pegang tangan saya). Alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad yang wangi. Saya memasukkan kepala ke hajar aswad dan berdoa," kata Lola Amaria, saat ditemui di Mekkah, Sabtu (24/6) sore waktu setempat.

Tak lama dia di situ, saat Lola Amaria bermaksud mengucapkan terima kasih namun, jemaah yang membantunya memberi jalan tersebut sudah tidak ada.

Selain mencium Hajar Aswad, niat lain yang akan Lola Amaria laksanakan selama di Arab Saudi yakni tawaf sunah sebanyak 46 kali sebagai hadiah ulang tahun untuk dia sendiri pada 30 Juli.

"Tahun ini usia saya 46. Saya ingin menghadiahi diri sendiri dengan tawaf sunah sebanyak 46 kali dan ingin masuk ke Raudhah saat di Masjid Nabawi," kata Lola yang akan bermukim selama 30 hari, 15 hari di Mekkah dan 15 hari di Madinah.

Tahun ini, kata Lola ada peristiwa yang berarti baginya mulai bisa berhaji, berulang tahun di Mekkah, dan film dokumenternya berjudul Eksil dalam waktu dekat akan dirilis.

"Kalau mau mengejar dunia nggak akan kelar-kelar. Kebetulan ini pas lagi tidak konslet. Saya sudah niat dan pasrahkan untuk menjalaninya," kata Lola

Lola teringat nasihat sang ibu bahwa kalau ada kesempatan segeralah berhaji, mumpung masih muda dan mampu secara finansial dan atas pesan itu, dia langsung mendaftarkan diri berhaji.

"Biasanya kalau dibilangi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kata ibuku, kalau mau haji sekarang waktunya. Mumpung masih muda dan mampu. Kalau sudah tua takutnya nyusahin orang, makanya sekarang waktunya," kata Lola.

Sutradara film "Betina" yang pernah meraih penghargaan Netpac Award dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2006 itu terdaftar dalam haji khusus.

