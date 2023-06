Bahaya! Ini 4 Dampak Negatif Penggunaan Narkoba yang Wajib Diketahui

Jakarta, Beritasatu.com - Penggunaan dan peredaran narkoba sangat dilarang di Indonesia. Sebab, ada berbagai macam dampak negatif penggunaan narkoba. Efek negatif yang ditimbulkan juga tak hanya menyerang fisik saja bahkan sampai ke psikis. Sebelum mengetahui tentang dampak dari pemakaian narkoba, ketahui dahulu pengertiannya.

Pengertian Narkoba

Dilansir dari situs resmi bnn.go.id, Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Sementara, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Penggunaan narkoba telah menjadi salah satu masalah yang merusak masyarakat di seluruh dunia. Narkoba bekerja dengan mengubah senyawa kimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar neuron menghasilkan efek euforia, relaksasi, atau stimulasi.

Narkoba menjadi salah satu barang konsumsi yang dilarang penggunaannya karena mengandung zat aditif yang berpotensi menimbulkan efek kecanduan serta mengganggu kesehatan. Orang-orang yang sudah terlanjur mengonsumsi narkoba ini umumnya akan sangat sulit untuk berhenti.

Hal itu akan mengakibatkan pengguna harus menjalani proses rehabilitasi agar bisa terlepas dari efek ketergantungan yang ditimbulkan dari zat kimia yang terkandung didalamnya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai bahaya efek samping yang ditimbulkan apabila mengonsumsi narkoba.

Dampak Negatif dari Penggunaan Narkoba

Orang-orang yang mengonsumsi narkoba umumnya akan mengincar efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obatan terlarang ini. Kenikmatan sesaat dari penggunaan narkoba ini lama kelamaan akan menjadi gangguan kesehatan.

Beberapa gangguan yang terjadi pada banyak orang akibat dari penggunaan obat-obat terlarang ini di antaranya sebagai berikut.

1. Gangguan Kesehatan Fisik

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk kerusakan organ tubuh, gangguan sistem pernapasan, kerusakan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan risiko overdosis yang mengancam nyawa.

Beberapa penyakit yang biasa menyerang organ-organ ini diantaranya adalah TBC, liver, jantung koroner, bahkan bukan tidak mungkin juga terjangkit HIV AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya.

2. Gangguan Kesehatan Mental

Penggunaan narkoba dapat memperburuk gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, paranoia, dan psikosis. Beberapa jenis narkoba seperti, amfetamin atau kokain dapat menyebabkan gejala psikotik yang parah seperti halusinasi atau delusi yang berpotensi merugikan pengguna dan orang di sekitarnya.

3. Efek Kecanduan

Salah satu efek samping yang cukup serius dari narkoba adalah kemungkinan terjadinya ketergantungan dan kecanduan yang disebabkan oleh kandungan zat aditif yang dikonsumsi.

Penggunaan narkoba secara berulang dan dalam jangka panjang dapat mengubah sistem saraf dan mempengaruhi belahan otak yang terkait dengan kepuasan dan motivasi sehingga, seseorang menjadi tergantung pada narkoba untuk merasa baik.

4. Merusak Hubungan Sosial

Penggunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari seseorang. Banyak orang yang dengan sengaja mencuri demi memenuhi kebutuhannya agar bisa membeli narkoba yang sudah menjadi kebutuhan pokok baginya.

Ketergantungan pada narkoba seringkali mengarah pada masalah keuangan, hukum, dan sosial yang serius, sehingga dibutuhkan proses hukum yang tegas serta rehabilitasi untuk menghentikan kasus kecanduan ini.

Itulah sekilas pembahasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari zat adiktif narkotika. Say No To Drugs!

