4 Fakta Menarik Coldplay yang Sangat Eco Friendly di Konser Music Of The Spheres

Jakarta, Beritasatu.com - Band Coldplay yang digawangi Chris Martin ini memang pernah menyatakan tidak akan tur hingga bisa digelar lebih ramah lingkungan pada 2019. Sesuai janjinya, sejak rangkaian tur dunia dimulai pada 2022 lalu, Coldplay berkomitmen untuk menggelar tur secara ramah lingkungan. Lantas, bagaimana cara Coldplay mewujudkan itu?

Konser bertajuk Musik Of The Spheres yang digelar Coldplay memerhatikan berbagai aspek lingkungan dan berpedoman pada tiga prinsip sustainability yaitu Reduce, Reinvent, dan Restore.

Reduce meliputi mengurangi konsumsi, daur ulang secara ekstensif, dan mengurangi emisi CO2 hingga 50%. Reinvent mengacu kepada dukungan terhadap teknologi hijau baru. Sekaligus mengembangkan metode tur baru yang berkelanjutan dan sangat rendah karbon.

Restore bertujuan agar tur menjadi bermanfaat bagi lingkungan dengan berbasis alam dan teknologi serta mengurangi produksi CO2 sebanyak mungkin. Ini empat hal ‘Eco Friendly’ yang dibangun Coldplay pada konser mereka.

1. Menggunakan Bahan Bakar Penerbangan yang Berkelanjutan

Sejak rangkaian turnya dimulai, Coldplay selalu menggunakan pesawat dengan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF). Dalam hal ini, Coldplay bermitra dengan Neste untuk memangkas emisi Tur Dunia Music Of The Spheres sebesar 50%, dibandingkan dengan tur dunia sebelumnya.

Neste sendiri diketahui merupakan produsen terbesar di dunia untuk diesel terbarukan dan bahan bakar pesawat terbarukan yang diolah dari sampah dan residu yang dimurnikan.

2. Menanam Pohon untuk Setiap Tiket yang Terjual

Dalam komitmen untuk membuat tur mereka lebih berkelanjutan, mereka telah bermitra dengan One Tree Planted, sebuah kelompok global yang fokus pada penanaman pohon, pendanaan, dan advokasi.

Program ini mendukung tur dunia Coldplay yang disebut "Music Of The Spheres", di mana mereka berjanji untuk menanam satu pohon untuk setiap tiket yang terjual.

Coldplay mengakui bahwa planet ini menghadapi krisis iklim, dan mereka ingin menggunakan tur mereka sebagai alat untuk mendorong kemajuan dalam isu ini. Mereka telah menghabiskan waktu dua tahun untuk berkonsultasi dengan para ahli lingkungan dan menciptakan tur yang berkelanjutan mungkin.

Scott Sabin, CEO Plant With Purpose, menyambut baik gerakan ini dan mengungkapkan kegembiraannya atas kerja sama dengan One Tree Planted dan Coldplay dalam upaya pemulihan hutan global.

Kemitraan antara Plant With Purpose dan One Tree Planted ini sejalan dengan misi mereka untuk memulihkan bumi dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, One Tree Planted telah berhasil menanam hampir 50.000.000 pohon di seluruh dunia.

