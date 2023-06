Viral di TikTok! Ini Lirik Lagu What It Is (Solo Version) Doechii

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu What It Is dari penyanyi rap asal Florida, Amerika Serikat, Doechii menarik untuk diulas setelah viral banyak diputar di berbagai platform sosial media. Untuk itu, simak lirik dan terjemahan lagu What It Is (Solo Version) dari Doechii.

Jaylah Ji'mya Hickmon atau dikenal sebagai Doechii merilis lagu What It Is pertama kali pada 17 Maret 2023. Lagu tersebut berhasil diputar sebanyak 56 juta kali oleh pengguna Spotify.

Sehari setelah merilis What It Is (Solo Version), Doechii kemudian berkolaborasi dengan rapper Kodak Black. Video klip hasil kolaborasi kedua musisi ini telah disaksikan sebanyak 17 juta kali di Youtube.

Lagu yang diproduseri oleh J. White Did It dan Brian Kennedy ini mengambil kisah seseorang yang menjalin hubungan dengan pria jalanan. Meski begitu, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh kekasihnya tersebut selama masih pulang ke rumah untuk dirinya.

Tidak hanya viral, lagu tersebut juga pernah masuk dalam Billboard Hot 100. Sebelumnya, Doechii tersebut telah merilis single Yucky Blucky Fruitcake pada 2021, yang juga viral di TikTok. Lalu, pada Agustus 2022, Doechii merilis proyek debut EP yang berjudul “she/her/black bitch”.

Lirik Lagu What It Is (Solo Version) Doechii

What it is hoe?

What's up?

Every good girl needs a little thug

Every block boy needs a little love

If he put it down, Imma pick it up, up, up

Can't you see it's just me and you

Panoramic view, that's my point of view babe

All about me- that's the energy

That's that lemon pepper thing

I'm a ten-piece baby

Bedroom bully in the bando

He gonna make it flip

Do it with no handles

Never switching sides,

Only switching angles

Oooo we go crazy like Rambo

What it is hoe?

What's up?

Every good girl needs a little thug

Every block boy needs a little love

If he put it down, Imma pick it up, up, up

What it is hoe?

What's up?

Every good girl needs a little thug

Every block boy needs a little love

If he put it down, Imma pick it up, up, up

Hit 'em up,

Hit 'em up in a truck

Got it tucked

He get it up, like it's stuck

All night, I like

You ain't gotta say when you know it's onsite

She got everything he wanted

A nice body, ass fat

Behind every gangster, a shawty solid that got his back

He know who to come to every time the world handle him bad

The one he call first, but still he always put her last

I'm pouring out the glass,

My body fighting off that gas

On smokebox I kill 'em

That zaza pack kicking my ass

In studio dozing,

All I can keep from falling asleep

I hate that for you niggas

Ain't got no bread, but trying to beef

