Viral di TikTok! Ini Lirik Lagu What It Is (Solo Version) Doechii
Jakarta, Beritasatu.com - Lagu What It Is dari penyanyi rap asal Florida, Amerika Serikat, Doechii menarik untuk diulas setelah viral banyak diputar di berbagai platform sosial media. Untuk itu, simak lirik dan terjemahan lagu What It Is (Solo Version) dari Doechii.
Jaylah Ji'mya Hickmon atau dikenal sebagai Doechii merilis lagu What It Is pertama kali pada 17 Maret 2023. Lagu tersebut berhasil diputar sebanyak 56 juta kali oleh pengguna Spotify.
Sehari setelah merilis What It Is (Solo Version), Doechii kemudian berkolaborasi dengan rapper Kodak Black. Video klip hasil kolaborasi kedua musisi ini telah disaksikan sebanyak 17 juta kali di Youtube.
Lagu yang diproduseri oleh J. White Did It dan Brian Kennedy ini mengambil kisah seseorang yang menjalin hubungan dengan pria jalanan. Meski begitu, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh kekasihnya tersebut selama masih pulang ke rumah untuk dirinya.
Tidak hanya viral, lagu tersebut juga pernah masuk dalam Billboard Hot 100. Sebelumnya, Doechii tersebut telah merilis single Yucky Blucky Fruitcake pada 2021, yang juga viral di TikTok. Lalu, pada Agustus 2022, Doechii merilis proyek debut EP yang berjudul “she/her/black bitch”.
Lirik Lagu What It Is (Solo Version) Doechii
What it is hoe?
What's up?
Every good girl needs a little thug
Every block boy needs a little love
If he put it down, Imma pick it up, up, up
Can't you see it's just me and you
Panoramic view, that's my point of view babe
All about me- that's the energy
That's that lemon pepper thing
I'm a ten-piece baby
Bedroom bully in the bando
He gonna make it flip
Do it with no handles
Never switching sides,
Only switching angles
Oooo we go crazy like Rambo
What it is hoe?
What's up?
Every good girl needs a little thug
Every block boy needs a little love
If he put it down, Imma pick it up, up, up
What it is hoe?
What's up?
Every good girl needs a little thug
Every block boy needs a little love
If he put it down, Imma pick it up, up, up
Hit 'em up,
Hit 'em up in a truck
Got it tucked
He get it up, like it's stuck
All night, I like
You ain't gotta say when you know it's onsite
She got everything he wanted
A nice body, ass fat
Behind every gangster, a shawty solid that got his back
He know who to come to every time the world handle him bad
The one he call first, but still he always put her last
I'm pouring out the glass,
My body fighting off that gas
On smokebox I kill 'em
That zaza pack kicking my ass
In studio dozing,
All I can keep from falling asleep
I hate that for you niggas
Ain't got no bread, but trying to beef
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