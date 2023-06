Jelang Fan Meeting, Xdinary Heroes Siap Luncurkan Light Stick Resmi

Jakarta, Beritasatu.com - Group band besutan JYP Entertainment Xdinary Heroes akan segera luncurkan light stick, senter penerang yang biasa digunakan untuk acara konser, resmi dalam waktu mendatang.

Xdinary Heroes mengumumkan rencana peluncuran light stick secara langsung melalui akun Twitter mereka @XH_official, Selasa, kepada para penggemar mereka, Villain. Dalam pengumuman tersebut, Xdinary Heroes juga menyertakan gambar bentuk light stick resmi mereka dengan lambang “X” di dalamnya sebagai ikon group.

BACA JUGA 8 Drama Kim Mingue yang Sukses Menggelar Fan Meeting di Jakarta

“Light stick resmi Xdinary Heroes. Segera. Jangan lupa membawanya untuk ‘BAND CLUB XV: 2023 SUMMER CAMP'," kata Xdinary Heroes melalui media sosial.

Advertisement

Berdasarkan keterangan tersebut, light stick resmi akan diluncurkan sebelum acara jumpa penggemar Xdinary Heroes pada 15 - 16 Juli 2023. Acara tersebut merupakan acara jumpa penggemar pertama Xdinary Heroes sejak debut mereka 6 Desember 2021.

Acara jumpa penggemar bertajuk “Xdinary Heroes 1st Fan Meeting ‘Band Club XV: 2023 Summer Camp’” tersebut akan dilaksanakan di Gyedang Hall of Sangmyung Art Center di Jongno-gu, Seoul, Korea Selatan. JYP juga telah membagikan poster acara jumpa penggemar tersebut di kanal media sosial Xdinary Heroes.

​​​​​​​Xdinary Heroes merupakan group band yang beranggotakan Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon. Mereka pun menamai klub penggemar resminya dengan sebutan “Villain”, yang merupakan hasil dari pemungutan suara di media sosial Twitter beberapa waktu lalu.

BACA JUGA Gelar Fan Meeting 2 Hari, Kim Seon Ho Terkesan dengan Indonesia Raya

Dengan konsep jumpa penggemar “Band Club XV,” Xdinary Heroes direpresentasikan sebagai band yang tampil di kegiatan klub musim panas dan siap menghibur penggemarnya untuk bersama-sama menikmati alunan musik di musim panas. Untuk informasi mengenai tiket dan rincian lainnya, JYP telah mengumumkannya di kanal media sosial Xdinary Heroes.

Xdinary Heroes meluncurkan album mini ketiga berjudul “Deadlock” pada April 2023 lalu. Di album tersebut, terdapat tujuh buah lagu dengan single utama bertajuk “Freakin’ Bad.” Lagu lainnya dalam album ini adalah “Man in The Box”, “Come into my head”, “Dear H.”, “Good Enough”, “Checkmate”, dan “Bicycle.”

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan