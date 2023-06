Lirik Lagu Tak Pernah Ternilai dari Last Child, Kisahkan Seorang Pejuang Cinta

Jakarta, Beritasatu.com - Last Child memiliki salah satu lagu populer yang digemari banyak orang dengan judul Tak Pernah Ternilai. Lirik lagu ini juga sangat dalam hingga membuat banyak orang merasa relate.

Band Virgoun cs ini memang menjadi salah satu yang memiliki fans loyal. Bahkan, lagu Tak Pernah Ternilai yang telah dirilis sejak 14 Februari 2014 ini masih banyak masuk ke playlist musik netizen. Lagu ini telah ditonton sebanyak 73 juta kali di YouTube milik Last Child. Selain itu, Last Child memang terkenal memiliki lagu-lagu galau yang sangat diminati penikmat musik.

Lagu Tak Pernah Ternilai mengandung makna tentang seseorang yang sudah berjuang sekuat tenaga, mati-matian tetapi tidak pernah dihargai oleh orang yang telah diperjuangkan. Lagu ini mampu menciptakan ikatan emosional dengan pendengarnya dan membuat mereka merenung tentang keberartian hubungan dalam hidup.

Lagu ini mendapat sambutan positif dari penggemar Last Child atau last friends dan masyarakat secara luas. Ini lirik lagu Tak Pernah Ternilai dari Last Child.

Lirik Lagu Tak Pernah Ternilai

kau menyiksaku di sini dalam rasa bersalah

yang kini membunuhku secara perlahan

kau selalu menghindar dari aku yang selalu mencoba

ungkapkan semua lewat tatap mata ini

ternyata maafmu tak pernah pantas untukku

kau anggap aku tak ada

dan kau tak pernah mengenal diriku

setidaknya diriku pernah berjuang

meski tak pernah ternilai di matamu

setidaknya ku pernah menanti, terkapar melawan sepi hatiku

yang tak pernah bisa berhenti mencintaimu

kau menghukum hati ini, hati yang dulu

kau yakini tak pernah kecewakanmu

kau memutuskan tuk pergi sebelum ku sempat

memohon dan mengemis agar kau tetap di sini

ternyata sedalam itu kau benci diriku

kau anggap ku tak terlihat

meski ku tepat di depan matamu

setidaknya diriku pernah berjuang

meski tak pernah ternilai di matamu

setidaknya ku pernah menanti, terkapar melawan sepi hatiku

yang tak pernah bisa berhenti mencintaimu

setidaknya diriku pernah berjuang

meski tak pernah ternilai di matamu

setidaknya ku pernah menanti, terkapar melawan sepi hatiku

yang tak pernah bisa berhenti

setidaknya diriku pernah berjuang

meski tak pernah ternilai di matamu

setidaknya ku pernah menanti, terkapar melawan sepi hatiku

yang tak pernah bisa berhenti mencintaimu

