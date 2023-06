Nominasi Blue Dragon Series Awards (BSA) Kedua Telah Diumumkan, Ini Daftarnya

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak tahun 2022, Sports Chosun telah meluncurkan upacara penghargaan pertama Korea khusus untuk platform streaming.

Mengingat pesatnya perkembangan dari industri konten serial original, Blue Dragon Series Awards menghormati keunggulan dalam drama dan variety show yang diproduksi oleh layanan streaming, berbeda dengan jaringan televisi.

Para nominasi dipilih melalui survei yang dilakukan dengan pejabat dan penonton reguler serta evaluasi oleh reporter berita hiburan Sports Chosun mengenai serial dan konten streaming (drama domestik, variety show, dan acara pendidikan) yang dirilis mulai 1 Mei 2022 hingga Mei 31, 2023.

Melansir laman Soompi, berikut adalah daftar nominasi Blue Dragon Series Award Tahun 2023:

Drama

1. Best Drama

- The Glory

- Bargain

- Narco-Saints

- Weak Hero Class 1

- Casino

2. Best Actor

- Jin Sun Kyu – “Bargain”

- Ha Jung Woo – “Narco-Saints”

- EXO’s D.O. – “Bad Prosecutor”

- Choi Min Sik – “Casino”

- Lee Sung Min – “Shadow Detective”

3. Best Actress

- Jeon Yeo Been – “Glitch”

- Song Hye Kyo – “The Glory”

- Jung Ryeo Won – “May It Please the Court”

- Suzy – “Anna”

- Kim Seo Hyung – “Recipe for Farewell”

4. Best Supporting Actor

- Park Sung Hoon – “The Glory”

- Chang Ryul – “Bargain”

- Jo Woo Jin – “Narco-Saints”

- Kim Jun Han – “Anna”

- Lee Dong Hwi – “Casino”

5. Best Suporting Actress

- Lim Ji Yeon – “The Glory”

- Lee Elijah – “Decoy”

- Jung Eun Chae – “Anna”

- Kim Joo Ryung – “Casino”

- Kyung Soo Jin – “Shadow Detective”

6. Best Rookie Actor

- Kim Ki Hae – “Duty After School”

- Moon Sang Min – “Duty After School”

- ASTRO’s Cha Eun Woo – “Island”

- Park Ji Hoon – “Weak Hero Class 1”

- Bae In Hyuk – “Cheer Up”

7. Best Rookie Actress

- Shin Ye Eun – “Revenge of Others”

- Cha Joo Young – “The Glory”

- Kwon Eunbin – “Duty After School”

- Han Ji Hyun – “Cheer Up”

- EXID’s Hani – “Hit the Spot”

Variety/Educational

1. Best Variety Program

- “SNL Korea Season 3”

- “Siren: Survive the Island”

- “PLAYou Level Up”

- “Bloody Game 2”

- “EXchange 2”

2. Best Male Entertainer

- Shin Dong Yup – “SNL Korea Season 3”

- Lee Kwang Soo – “The Zone: Survival Mission”

- Hwang Jae Sung – “The Time Hotel”

- Hong Suk Chun – “Me(a)rry Queer”

- Yoo Jae Suk – “PLAYou Level Up”

3. Best Female Entertainer

- Joo Hyun Young – “SNL Korea Season 3”

- Girls’ Generation’s Yuri – “The Zone: Survival Mission”

- Lee Eun Ji – “Love Alarm Clap! Clap! Clap!”

- Jang Do Yeon – “Change Days 2”

- Girl’s Day’s Yura – “EXchange 2”

4. Best Rookie Male Entertainer

- Nam Hyun Woo – “SNL Korea Season 3”

- WEi’s Kim Yo Han – “Love Catcher in Bali”

- Lee Yi Kyung “Zero-sum Game”

- DEX – “Bloody Game 2”

- GOT7’s BamBam – “EXchange 2”

5. Best Rookie Female Entertainer

- Kim Ah Young – “SNL Korea Season 3”

- Gabee – “Love Catcher in Bali”

- Chuu – “Love Alarm Clap! Clap! Clap!”

- KARA’s Heo Young Ji – “Change Days 2”

- Park Ji Min – “Bloody Game 2”

Untuk diketahui, Blue Dragon Series Awards ke-2 akan berlangsung pada 19 Juli pukul 20:30 malam Waktu Korea.

