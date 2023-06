Line Up Fase Kedua Diumumkan, Ini Penampil di Soundrenaline 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Promotor Soundrenaline 2023 akhirnya mengumumkan line up fase kedua yang akan tampil di acara musik yang diselenggarakan pada 2-3 September 2023 di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta. Dalam pengumuman yang disampaikan, akan ada musisi internasional seperti Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover, hingga The Devil Wears Prada yang akan tampil.

"Kami ingin menghilangkan rasa penasaran para penikmat musik yang pastinya sudah tidak sabar dan terus bertanya-tanya mengenai siapa saja yang akan tampil pada perhelatan Soundrenaline 2023 tanggal 2-3 September mendatang. Untuk fase kedua ini, kami mengumumkan line up internasional yaitu Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover, dan The Devil Wears Prada. Selain itu, juga akan tampil musisi-musisi nasional seperti The Cash, Amigdala, Endah n Rhesa, dan The Panturas," ungkap CEO Ravel Entertainment sekaligus promoter Soundrenaline 2023, Ravel Junardy, dalam jumpa pers di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Ravel menyampaikan, tema Soundrenaline tahun ini adalah The Voice of True Progress. Ada sebanyak 20.000 tiket yang sudah disiapkan untuk event ini.

"Kami menyiapkan tiket untuk 20.000 orang sesuai dengan kapasitas tempat acara. Kami telah mengatur tempat acara agar nyaman bagi penonton dan mengutamakan konsep user-friendly. Selain itu, tiket masuk akan menggunakan sistem elektronik untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan penonton," tambahnya.

Ravel Entertainment akan menyiapkan lima panggung, terdiri dari dua panggung utama, dua panggung samping (second stage), dan satu panggung mini (mini stage) untuk menampilkan para musisi.

"Kami mengatur penampilan setiap musisi di tiap panggung agar tidak tumpang tindih antara main stage dan second stage. Sehingga semua penonton dapat fokus menonton tanpa harus berlarian. Intinya, kami akan menciptakan suasana yang senyaman mungkin," ujarnya.

Untuk tiket, penyelenggara telah menetapkan harga untuk kategori tiket presale 2 yaitu Rp 1,58 juta untuk akses masuk sehari, dan Rp 2,58 juta untuk akses masuk dua hari. Semua tiket dapat diakses melalui Tokopedia, dan penjualan tiket akan dimulai pada 28 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

