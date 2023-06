James Gunn Tunjuk David Corenswet sebagai Superman di Superman: Legacy

Jakarta, Beritasatu.com - James Gunn telah menunjuk David Corenswet dan Rachel Brosnahan sebagai pemeran utama dalam film Superman: Legacy. Proyek ini akan menandai alam semesta baru DC Universe di bawah penulis-sutradara James Gunn dan Peter Safran, co-chairman sekaligus co-CEO DC Studios.

Corenswet akan memerankan karakter ikonik Clark Kent alias Superman, sementara Rachel Brosnahan akan berperan sebagai Lois Lane. Corenswet dan Brosnahan bersaing dengan enam aktor lainnya untuk mendapatkan peran utama tersebut.

James Gunn melakukan pengambilan tes layar pada 17 Juni dengan Nicholas Hoult dan Tom Brittney juga masuk dalam pertimbangan untuk memerankan Superman alias Clark Kent, sementara Emma Mackey dan Phoebe Dynevor dikabarkan bersaing dengan Brosnahan untuk peran wartawan Daily Planet, Lois Lane.

Superman: Legacy akan dirilis pada tanggal 11 Juli 2025, dengan proses pengambilan gambar yang diharapkan akan dimulai awal tahun depan. Pencarian pemain akan terus dilakukan untuk peran-peran seperti Lex Luthor dan para superhero The Authority, yang diperkirakan akan muncul dalam Legacy, sebelum akhirnya mendapatkan film mereka sendiri.

Proyek Superman ini akan menjadi film pertama yang diproduksi sepenuhnya di bawah kepemimpinan Gunn dan Safran. Dalam sebuah wawancara di bulan April lalu, James Gunn mengungkapkan ia sepenuhnya bisa menghubungkan dirinya dengan Superman karena karakter tersebut mewakili segala hal yang ada pada dirinya.

"Ia merasa seperti seorang asing, tetapi juga sebagai seorang insider yang utama, karena ia adalah Superman. Dan inilah yang saya rasakan," ujar Gunn, dikutip dari The Hollywood Reporter.

Sekadar informasi, Superman: Legacy akan menandai perubahan besar dalam karier Corenswet. Aktor ini pertama kali dikenal melalui serial Ryan Murphy, The Politician, dan kemudian membintangi serial Netflix lainnya yang juga didukung oleh Murphy, Hollywood. Kredit lainnya termasuk serial HBO We Own This City dan sekuel horor dari A24, Pearl. Corenswet juga akan tampil dalam serial Apple Lady in the Lake dan sekuel Twister.

