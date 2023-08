3 Alasan Harus Nonton Destined With You, Drama Terbaru Rowoon SF9

Jakarta, Beritasatu.com - Drama Destined with You dari JTBC akan tayang perdana malam ini. Destined with You merupakan drama romansa baru yang dibintangi oleh Rowoon SF9 sebagai Jang Shin Yu, seorang pengacara yang terikat kutukan berabad-abad.

Rowoon akan bermain peran dengan Jo Bo Ah sebagai Lee Ho Jo, seorang pegawai negeri yang memegang kunci kebebasan Jang Shin Yu dalam bentuk buku terlarang dari 300 tahun lalu.

Menjelang penayangannya, terdapat tiga alasan mengapa pemirsa harus menontonnya. Berikut penjelasannya yang dilansir dari Soompi pada Rabu, (23/8/2023).

1. Drama Romansa Fantasi

Destined with You merupakan kisah romansa unik yang menggabungkan unsur mantra dan kehidupan di masa lalu. Adapun bumbu misteri seputar buku terlarang yang aneh. Digarap oleh sutradara Nam Ki Hoon dari Kiss Sixth Sense, Voice 3, dan Tunnel.

Destined with You juga akan menarik perhatian karena drama ini merupakan karya terbaru dari penulis 100 Days My Prince, No Ji Sul. “Entah itu romansa atau komedi, saya mencoba untuk tidak mengabaikan aspek apa pun dari cerita," ujarnya.

“Meskipun ini adalah drama fantasi, tidak ada pahlawan super yang dapat menghentikan waktu atau melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Yang ada hanyalah keinginan kuat untuk percaya bahwa segala sesuatunya akan berhasil,” sambung No Ji Sul.

2. Chemistry antar Pemain

Chemistry antara Jo Bo Ah, Rowoon, dan Yura Girl’s Day merupakan sesuatu yang patut dinantikan oleh para penonton. Jo Bo Ah akan berperan sebagai pegawai negeri Lee Hong Jo yang bertugas menghadapi keluhan sipil di Balai kota Onju. Secara tidak terduga, ia menjadi pemilik sebuah kotak kayu tua yang dapat mematahkan kutukan Jang Shin Yu.

“Destined with You adalah drama indah yang dibuat dengan penuh perhatian dan usaha oleh semua orang, termasuk sutradara, penulis, kru, dan aktor. Saya berharap para penonton dapat merasakan emosi yang sama seperti yang saya rasakan saat pertama kali membaca naskahnya,” beber Jo Bo Ah.

Sementara itu, Jang Shin Yu merupakan seorang pengacara berbakat yang sedang menunggu kutukan dalam dirinya dihilangkan. Rowoon akan menunjukkan berbagai emosi saat ia beralih dari satu sisi ke sisi lainnya, antara romansa dan komedi lucu.

Adapun Ha Jun yang akan berperan sebagai Kwon Jae Kyung, seorang pria populer di Balai Kota Onju yang disukai oleh Lee Hong Jo. Ia meminta penonton untuk menyaksikan drama ini.

“Ini adalah drama hangat dan menarik yang akan membuat pemirsa tertawa. Kami bekerja keras untuk membuatnya menyenangkan, jadi silakan tonton," kata dia.

Yura yang berperan sebagai Yoon Na Yeon, kekasih Jang Shin mengatakan dirinya telah bekerja keras dan sangat menikmati proses syuting.

“Aku bekerja keras dan menikmati syuting dengan para pemain dan kru lainnya. Aku pikir Destined with You akan menjadi drama yang sangat menyenangkan dan menawan. Tolong nantikan drama ini," bebernya.

3. Pemeran Pendukung yang Berbakat

Penonton harus menantikan penampilan dari Kim Hye Ok, yang berperan sebagai Eun Wol, seorang dukun dan pemilik kuil, di mana kotak kayu misterius tersebut dikuburkan. Lalu, Song Young Kyu berperan sebagai Yoo Hak Young, ayah Yoon Na Yeon dan Walikota Kota Onju.

Selanjutnya ada Jung Hye Young memerankan sebagai Cha Yoon Joo, ibu Jang Shin Yu yang penyayang. Terakhir, Lee Pil Mo berperan sebagai ayah Jang Shin Yu, Jang Se Heon yang khawatir garis keturunan keluarganya akan terputus karena kutukan.

Para staf di Balai Kota Onju akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Lee Hong Jo yang akan menambahkan gelak tawa dalam drama. Penonton dapat menantikan penampilan para pemeran, seperti Lee Bong Ryun, yang berperan sebagai Ma Eun Young, kepala bagian Divisi Lingkungan dan Penghijauan di Balai Kota Onju dan Lee atau seseorang yang memberikan dukungan untuk Lee Hong Jo.

Kemudian, Hyeon Bong Sik berperan sebagai ketua tim divisi Gong Seo Gu yang antagonis dalam kantor dan memiliki hubungan buruk dengan Lee Hong Jo. Mi Ram dan Park Kyung Hye, berperan sebagai pegawai Yoo Soo Jung dan Son Sae Byul, serta Lee Tae Ri, yang berperan sebagai Kim Wook, teman dekat Jang Shin Yu.

"Ada banyak aktor yang bagus dalam Destined with You ini. Lee Hong Jo dan Jang Shin Yu terlibat dengan banyak karakter yang berbeda, menambah keseruan drama ini. Tolong nantikan penampilan para aktor," tutup Sutradara Nam Ki Hoon.

