Sutradara Lord of the Ring Peter Jackson Sebut Talk to Me Film Horor Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com - Talk to Me telah tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (23/8/2023). Film horor eksperimental ini mendapat respons positif dari para kritikus dan penonton. Pujian bahkan datang dari sutradara kawakan, Peter Jakcson.

Sutradara yang menggarap film-film sekelas trilogi the Lord of the Ring, King Kong, hingga trilogi Hobbit itu tak sungkan memuji film yang merupakan debut sutradara dari Youtuber Australia, Danny Philippou dan Michael Philippou atau yang biasa dikenal dengan RackaRacka itu.

BACA JUGA Review Film Talk to Me, Konsisten Mengguncang dengan Ketegangan

"Film ini terus-menerus menakutkan dan mengganggu – dengan cara yang terbaik. Talk to Me bukan hanya bagus, tetapi sangat bagus," kata Peter Jackson kepada TotalFilm, dikutip dari NME.

Advertisement

Peter Jackson sendiri sebelum menggarap Lord Of The Ring, lebih dikenal sebagai sutradara film komedi horor seperti Braindead, Bad Taste, dan The Frighteners. Ia memuji film berdurasi 95 menit itu sebagai film horor terbaik.

"Film horor terbaik dan paling intens yang saya nikmati dalam beberapa tahun," ungkap sutradara yang juga menggarap film dokumenter grup band the Beatles, Get Back itu.

Sejumlah sutradara terkenal lainnya juga memberikan pujian untuk Talk To Me, termasuk Jordan Peele. Sutradara dari film peraih nominasi Oscar, Get Out itu sempat menelepon Danny dan Michael Philippou untuk memberi tahu bahwa film tersebut telah "menginspirasi" dirinya.

"Ini benar-benar hal paling gila yang pernah terjadi. Saya gemetar saat memegang telepon, ini sangat menegangkan," kata Philipppou menceritakan kepada IGN terkait panggilan tersebut.

BACA JUGA Review Film Gran Turismo, Kombinasi Ideal Adrenalin Balap dan Emosi

Dibintangi oleh Sophia Wilde, Talk to Me menceritakan sekelompok remaja yang memainkan permainan pemanggilan arwah melalui media tangan misterius, yang juga membuat pemegang tangan itu bisa dirasuki oleh roh halus. Apa yang menjadi permainan pesta ala remaja itu berubah menjadi teror mengerikan dari mahluk halus yang merasuki sang pemain.

Dari segi visual dan naratif, film ini nampaknya terinspirasi oleh beberapa karya horor paling berpengaruh dalam dekade terakhir, seperti Insidious (2010), Ouija (2014), hingga Hereditary (2018). Setelah kesuksesan dari Talk to Me, sutradara Danny Philippou dan Michael Philippou menyebut telah menyiapkan prekuel dari film.

Bagikan