Trending di Youtube, Ini Lirik Lagu Bubble dari STAYC

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Bubble dari girl band STAYC sedang mencuri perhatian dan menjadi sorotan di YouTube, video musiknya penuh dengan warna-warna cerah dan penampilan yang energik, menarik penonton dari berbagai penjuru dunia.

Dengan suara merdu dan penampilan yang memukau, STAYC berhasil menciptakan Bubble sebagai karya yang memikat hati banyak penggemar musik K-Pop. Lagu ini menjadi trendsetter di platform YouTube, mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari para penggemar setia mereka.

Fakta Menarik Aespa, Girlband yang Tak Menjadi Brand Ambassador

Bubble adalah lagu terbaru yang dirilis pada 16 Agustus 2023, menjadi bagian dari mini album ketiga STAYC yang berjudul TEENFRESH.

Dalam industri K-Pop, STAYC adalah girl group yang turut meramaikan comeback pada bulan Agustus. Berikut adalah lirik lagu Bubble dari girl band STAYC.

Check it out now

S-T-A-Y-C, go

Iffy, yo, iffy, yeah ibul bakkeun wiheomhae

Let it go, let it pass, joeun geonman gieokae

Binggeulbing binggeulbaeng an dolligo sipeo hae

Listen up, listen up, nadaun ge pillyohae

Let me go, let me say

lje geuman hate or hate

Hello, hello, punch you like a 808

Naneun na neoneun neo jeonhyeo munjeeomneungeol

Dareun geotgwa teullin geon dalla

Resmi Bubar, Berikut Fakta Menarik Girlband Momoland

Jansorin bubble, bubble, bubble

I'm sorry, bubble, bubble, bubble

Cham maneun geol kkumi mallya gakkeum segon hae

Gunggeumhan geon chamji mothae geunyang haebollae

Jemeotdaerorae gakkeum saenggak eopseo boindae

Eojjeogesseo mwol haedo nan jeoldae an byeonhae

