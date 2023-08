Won Jin Ah Gabung Agensi Baru Bersama Lee Jung Jae

Jakarta, Beritasatu.com - Won Jin Ah dikabarkan telah bergabung ke agensi baru Artist Company. Agensi ini juga yang menaungi Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung.

Pada 18 Agustus lalu, Artist Company mengumumkan bahwa sang aktris telah menandatangani kontrak eksklusif. Agensi ini merupakan perusahaan hiburan yang menciptakan berbagai konten, seperti film, drama, dan bisnis manajemen.

“Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Won Jin Ah, yang menerima cinta karena kemampuan aktingnya yang stabil dan pesonanya. Kami berencana untuk secara aktif mendukung Won Jin Ah sehingga ia dapat sepenuhnya menampilkan potensi dan pesonanya yang tersembunyi dengan sesuka hatinya,” ungkap agensi yang dilansir oleh Soompi pada Kamis (23/8/2023).

Won Jin Ah memulai debutnya pada 2015 dan mulai dikenal melalui drama Hellbound dan Just Between Lovers (Rain or Shine). Baru-baru ini, ia membintangi drama produksi Korea, Faust pada awal tahun ini.

Sementara itu, Artis Company kini menaungi aktor-aktor berbakat, seperti Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Park Hae Jin, Lim Ji Yeon, Park So Dam, Yum Jung Ah, Cho Yi Hyun, Ahn Sung Ki, P.O. Block B, dan masih banyak lagi.

