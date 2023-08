Lirik Lagu Golden Age dari NCT Berikut Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lirik lagu Golden Age yang dinyanyikan NCT banyak disukai penggemar K-Pop. Golden Age merupakan lagu grup boyband NCT asal Korea Selatan. Lagu ini menjadi salah satu single dalam album keempat yang diluncurkan oleh NCT pada tanggal 28 Agustus 2023.

Golden Age diperkenalkan dengan video musiknya di kanal YouTube SMTOWN pada hari Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA Lirik Lagu Sia-Sia Mengharap Cintamu dari Gustrian Geno yang Viral di TikTok

Lagu ini diciptakan oleh oleh Jang Han Bit, Jake K, MCK (ARTiffect), Cazzi Opeia, Ellen Berg, Josh McClelland, dan KOOLKID.

Advertisement

Berikut ini adalah lirik lagu Golden Age, single terbaru dari NCT 2023.

Lirik Lagu Golden Age dari NCT

Ooh-ooh

Ooh-ooh

Ooh, mm-mm-mm, mm-mm

Deo meolli galkka deo mani deo nopi ssaeulkka

Nanudeon kkumgwa byeolcheoreom heureudeon sigan

Mwodeun malhaebwa I send and deliver

So watch me, watch me, watch me uri

BACA JUGA Trending di Youtube, Ini Lirik Lagu Bubble dari STAYC

Sketch for the future

Eonjena heukbaegin kkume neoraneun mulgameul chilhae

Pop like a picture nunape pyeolchyeo

4chawon isangui geurim

You be like yeah, I be like thereNega nal sangsanghan daero tanseongi

Wow, wow, wow

Teojil su itge Like that

Naega mwol wonhaneunji

Nuneul gamgo dasi saenggakae

Your touch is all I need (Ooh)

Sumaneun gil junge (A million thousand ways)

Nae gireul georeulge (nega bichwojuneun)

I, I will keep my promise

Pyeolchyeojin golden age, our age

Jigeum uri, oh, woah-oh

I sojunghan sunganeun baraeji aneuni

I’ll give you all of me yeah all of me

I’ll never leave

Gin kkumui pagee

Geuryeojineun starry way

Fantastic, so classic

I hwanggeumbichui new wave

I be up, I be down

Heeomchyeo neowa na

Kkeuchi eomneun byeorui bada

Dasi sumeul goreugo dive

Onmom beonjineun banjjagim

Himkkeot danggineun gravity

Yeogi mudae wi fly with me

Nal umjingnyeo

Into the new world

Naega mwol wonhaneunji

Nuneul gamgo dasi saenggakae

Your touch is all I need (Ooh)

Sumaneun gil junge (A million thousand ways)

Ne gyeoteul georeulge (neoman wonhandamyeon)

I, I will keep my promise

Pyeolchyeojin golden age, our age

Jigeum uri, oh, woah-oh

I sojunghan sunganeun baraeji aneuni

I’ll give you all of me yeah all of me

I’ll never leave

Gin kkumui pagee

Geuryeojineun starry way

Fantastic, so classic

I hwanggeumbichui new wave

Okay!

Everybody

Say, are you ready?

Are you ready?

Eodideun binnal geoya where we go

Just say my name, I’ll be there

Neolbeun universe soneul naemireo

Only you and me now

Yeah, ayy

I yeongwonhal gieok soge

Fantastic, so classic

Tto sijakdoeneun new wave

I yeongwonhan kkumsoge

Saegyeojineun new page

Terjemahan Lirik Lagu Golden Age yang dinyanyikan NCT

Ooh-ooh

Ooh-ooh

Ooh, mm-mm-mm, mm-mm

Haruskah kita melangkah lebih jauh, akankah kita membangun lebih banyak dan lebih tinggi?

Mimpi bersama dan waktu yang mengalir seperti bintang

beri tahu saya apa pun yang saya kirim dan kirim

Jadi awasi aku, awasi aku, awasi aku, kita

Sketsa untuk masa depan

Saya melukis warna Anda pada mimpi saya yang selalu hitam dan putih

Pop seperti gambar terbentang di depan saya

Lebih dari gambar 4 dimensi

Kamu menjadi seperti ya, saya menjadi seperti di sana

Elastisitas seperti yang Anda bayangkan

Wah, wah, wah

Seperti itu supaya bisa meledak

apa yang saya inginkan

Tutup mata kamu dan pikirkan lagi

Sentuhanmu adalah semua yang kubutuhkan (Ooh)

Di antara banyak cara (Satu juta ribu cara)

Aku akan berjalan sesuai keinginanku (kamu bersinar)

Aku, aku akan menepati janjiku

Zaman keemasan yang sedang berlangsung, zaman kita

Sekarang kita, oh, woah-oh

Momen berharga ini tidak akan hilang

Aku akan memberimu seluruh diriku ya seluruh diriku

Aku tidak akan pernah pergi

Ke halaman impian yang panjang

ditarik cara berbintang

Fantastis, sangat klasik

Gelombang emas baru ini

Aku naik, aku turun

berenang kamu dan aku

lautan bintang yang tak ada habisnya

tarik napas lagi dan menyelam

Glitter menyebar ke seluruh tubuh

Gravitasi yang menarik keras

terbang bersamaku ke sini di atas panggung

pindahkan aku

Ke dalam dunia baru

apa yang saya inginkan

Tutup matamu dan pikirkan lagi

Sentuhanmu adalah semua yang kubutuhkan (Ooh)

Di antara banyak cara (Satu juta ribu cara)

Aku akan berjalan di sisimu (kalau saja kamu mau)

Aku, aku akan menepati janjiku

Zaman keemasan yang sedang berlangsung, zaman kita

Sekarang kita, oh, woah-oh

Momen berharga ini tidak akan hilang

Aku akan memberimu seluruh diriku ya seluruh diriku

Aku tidak akan pernah pergi

Ke halaman impian yang panjang

ditarik cara berbintang

Fantastis, sangat klasik

Gelombang emas baru ini

Oke!

Semua orang

Katakan, apakah kamu siap?

Apakah kamu siap?

akan bersinar kemanapun kita pergi

Sebut saja namaku, aku akan kesana

Jangkau alam semesta yang luas

Hanya kamu dan aku sekarang

Ya, ya

Dalam kenangan abadi ini

Fantastis, sangat klasik

Gelombang baru dimulai lagi

dalam mimpi abadi ini

Halaman baru terukir

Demikian lirik lagu Golden Age yang dinyanyikan NCT berikut terjemahannya.

Bagikan