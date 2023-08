ASS Vol 2 hingga The Blue Room, Rekomendasi Event Akhir Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menghadiri acara akhir pekan bisa menjadi cara yang bagus untuk menghabiskan waktu luang dengan lebih bermakna. Selain untuk refreshing, menghadiri sebuah event dapat sebagai rekreasi menyenangkan.

Berikut ini terdapat beberapa rekomendasi bagi penyuka musik dan exhibition. Tidak berlama-lama lagi, yuk disimak.

1. Asian Sound Syndicate Vol. 2

Asian Sound Syndicate Vol.2 memadukan musik, seni, makanan, dan fashion. Untuk edisi kedua (vol. 2) di 2023 ini, akan menggabungkan panggung dari musisi Indonesia dan penampilan dari musisi internasional seperti Korea, Jepang, Malaysia, dan lainnya.

Musisi yang akan turut memeriahkan ada B.I., Agnez Mo, DPR Live & DPR Ian, iKON, dan masih banyak lagi. Acara akan diadakan pada 26-27 Agustus di Parkiran Barat, JIEXPO, Jakarta. Harga tiket dimulai dari Rp 517.500 hingga Rp 4.600.000.

2. Peluang Festival 2023

Peluang Festival merupakan acara yang menjadi wujud nyata dari perhatian terhadap industri musik Indonesia dan juga memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan produk mereka. Acara akan diselenggarakan selama dua hari, 26-27 Agustus di Edutown Arena BSD.

Peluang Festival 2023 akan menghadirkan Tiara Andini, Nabila Taqiyyah, Fourtwnty, Tipe X, dan masih banyak lagi. Tiket dijual di harga Rp 100.000.

3. Festival Alur Bunyi 2023

Festival Alur Bunyi kembali hadir dengan bakat-bakat lokal yang bertujuan untuk menjunjung berbagai aliran musik. Festival ini terus berkomitmen untuk mengutamakan karya-karya seniman dan musisi lokal yang semarak.

Acara akan diadakan pada 26 Agustus di Goethe-Institut Jakarta. Adapun lineup musisi yang akan tampil, seperti Ananda Badudu, Diskoria, Dongker, Frau, dan lain-lain.

4. The Blue Room

Wisma Geha kembali menyelenggarakan pameran terbaru dengan judul The Blue Room, yang menampilkan karya seniman Teguh Septian Arifianto, atau akrab dipanggil Gula. Melalui pameran The Blue Room, Gula mempersembahkan beberapa lukisan dan karya lainnya dengan mengusung warna dasar biru yang dikombinasikan warna-warna vibrant.

Exhibition dibuka dari 19 Agustus hingga 30 September 2023 tanpa dipungut biaya. Pengunjung hanya perlu lakukan reservasi terlebih dahulu dan dapat datang dipukul 12.00-19.00 WIB.

5. The Man Who Carried a Mountain

Pameran tunggal seniman Iwan Suastika berjudul The Man Who Carried A Mountain telah dibuka di D Gallerie sejak 12 Agustus dan akan berlangsung hingga 12 September 2023. Pameran seni ini menghadirkan pandangan tentang perubahan lingkungan alam dan sosial yang berfokus pada peran manusia.

Melalui karyanya, Iwan Suastika menggambarkan sosok manusia beserta kehidupan "non-manusia" di planet Bumi. Dalam karya-karyanya, Iwan Suastika mengajak penonton untuk merenung tentang perubahan lingkungan yang terus berlangsung. Sama seperti sebelumnya, tidak ada biaya untuk berkunjung ke exhibition ini.

Jadi itu dia rekomendasi event akhir pekan yang dapat dikunjungi.

