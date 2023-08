Gran Turismo hingga Galaksi Jadi Rekomendasi Film Akhir Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menonton bioskop di akhir pekan memang menjadi salah satu aktivitas yang sangat dinikmati oleh banyak orang.

Aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bersantai dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari.

Di akhir pekan ini, terdapat film-film baru yang dapat dijadikan referensi menonton. Berikut adalah 5 rekomendasi film untuk akhir pekan.

1. Gran Turismo

Film Gran Turismo diadaptasi dari kisah nyata mengenai dunia olahraga. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang memiliki tekad kuat untuk menjadi seorang pembalap profesional. Disutradarai oleh Neill Blomkamp, Archie Madekwe menjadi pemeran utama dalam film ini.

Gran Turismo menceritakan tentang Jann Mardenborough (Archie Madekwe) seorang remaja yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bermain permainan Gran Turismo. Impiannya adalah menjadi seorang pembalap profesional.

Kemampuannya itu akhirnya menarik perhatian Danny Moore (Orlando Bloom), seorang mantan pembalap yang memiliki tekad untuk membawa Jann ke dunia balap sesungguhnya.

2. The Last Voyage of the Demeter

The Last Voyage of the Demeter merupakan film horor yang diadaptasi dari novel The Captain’s Log karya Bram Stoker pada 1897. Kali ini, disutradarai oleh Andre Ovredal yang sebelumnya pernah memproduksi film Troll Hunter (2010) dan Mortal (2020).

Menceritakan kru kapal dagang Demeter yang dihantui setiap malam oleh sosok di atas kapal, film ini dibintangi oleh Corew Hawkins, Aisling Franciosi, dan Liam Cunningham. Ketika kapal tiba di pantai Inggris, seluruh bagian kapal hangus dan tidak ada jejak kru yang tertinggal. Kemana kah mereka semua?

3. Mappacci - Malam Pacar

Bergenre drama komedi, film Mappacci - Malam Pacar diproduksi oleh 786 Production dan Timur Picture. Film ini merupakan hasil sutradara Andi Burhamzah yang sebelumnya sukses dengan karya Uang Panai dan Anak Muda Palsu.

Sesuai dengan judulnya, film Mappacci - Malam Pacar mengangkat cerita yang berkaitan dengan budaya Bugis-Makassar, yaitu tradisi mappacci. Mappacci adalah bagian dari adat istiadat di mana calon pengantin perempuan dan laki-laki menjalani serangkaian persiapan sebelum acara pernikahan mereka. Penasaran dengan filmnya?

4. Talk to Me

Talk to Me mengisahkan sekelompok remaja yang menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh halus. Mereka tertarik oleh sensasi yang akhirnya terus menginginkan untuk menguji kemampuan itu. Namun, tanpa disadari, mereka telah membebaskan kekuatan gelap yang mengerikan.

Talk to Me sangat cocok bagi para penonton yang menyukai genre horor. Film ini disutradarai oleh YouTuber kembar terkenal, Danny dan Michael Philippou dan dibintangi Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, dan masih banyak lagi.

5. Galaksi

Datang dari genre drama romansa, film ini berlatar belakang kehidupan seorang anak SMA yang bergabung dalam geng motor dan jatuh cinta dengan siswi SMA baik hati. Diangkat dari Wattpad dan novel karya Poppi Pertiwi, Galaksi memiliki inti cerita yang sama dalam versi film.

Galaksi (Bryan Domani) tidak hanya menggambarkan dirinya sebagai remaja nakal di SMA Ganesha dan pemimpin geng Ravispa yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat.

Ada banyak faktor yang telah membentuk Galaksi menjadi sosok seperti itu. Sementara Kejora, yang merupakan cinta pertama Galaksi (Mawar Eva de Jongh) akan menunjukkan karakter berimbang. Penonton akan dibuat tersenyum malu selama menontonnya.

