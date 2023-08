Horimiya hingga Uramichi Oniisan Jadi Rekomendasi Anime dengan Alur Ringan untuk Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengisi akhir pekan yaitu dengan menonton anime. Banyak judul anime yang terdiri hanya beberapa episode saja.

Tentunya sangat cocok ditonton saat santai. Berikut 4 rekomendasi anime dengan alur ringan untuk akhir pekan! Apa saja itu?

1. Uramichi Oniisan

Anime pertama yang cocok ditonton saat akhir pekan adalah Uramichi Oniisan. Serial anime yang bergenre slice of life dan komedi ini memiliki 13 episode yang berkisah tentang kenyataan kehidupan orang dewasa ini sayang untuk dilewatkan.

BACA JUGA Spoiler Anime One Piece Episode 1073, Pertarungan Antara Kaido dan Luffy Kian Sengit

Advertisement

Alur cerita dalam anime ini cukup sederhana. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Uramichi Omota, seorang pria yang bekerja sebagai penanggung jawab pelatihan fisik pada salah satu acara program pendidikan.

2. Horimiya

Bagi para pecinta anime tentunya tidak asing lagi dengan judul yang satu ini yaitu Horimiya yang memiliki 13 episode. Anime yang bergenre romantis dengan latar kehidupan SMA ini memiliki banyak penggemar.

Anime ini bercerita tentang kisah cinta Kyoko Hori dan Miyamura di bangku SMA. Secara tidak sengaja, Miyamura mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Hori. Nah penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Yuk tonton perjalanan kisah cinta mereka.

3. Otaku ni Koi wa Muzukashii

Rekomendasi anime dengan alur ringan selanjutnya yaitu Otaku ni Koi wa Muzukashii yang memiliki 11 episode. Anime ini bercerita tentang kisah cinta dari dua orang otaku garis keras, yaitu Narumi dan Hirotaka.

Keduanya merupakan teman kecil yang telah mengenal satu sama lain. Keduanya memiliki hobi dan kesulitan yang sama dalam menemukan pasangan. Anime yang bergenre romantis ini juga tidak lepas dari sisipan komedi di dalamnya.

4. Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru

Rekomendasi anime terakhir yaitu Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru. Anime ini menjadi salah satu anime Spring 2023 yang harus ditonton.

Berkisah tentang cerita Akane Kinoshita yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Kemudian ia melampiaskannya dengan mulai memainkan game online yang bisa sang pacar mainkan yaitu Forest of Savior (FOS). Pada game ini, ia bertemu dengan Yamada.

Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat meski Yamada memiliki karakter yang cuek dan dingin. Kisah cinta keduanya sangat sayang untuk dilewatkan.

Itu dia 4 rekomendasi anime dengan alur ringan untuk akhir pekan. Semoga bermanfaat!

Bagikan