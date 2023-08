Ssst, Ini Rahasia Kulit Cantik Alami ala Wanita Korea Selatan

Penulis: Winda Destiana Putri | Editor: WDP

Sabtu, 26 Agustus 2023 | 13:15 WIB URL berhasil di salin.

Jakarta, Beritasatu.com - Kecantikan perempuan Korea Selatan kini menarik perhatian banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia. Banyak yang mengidamkan kulit yang mulus, bebas noda, dan berkilau. Fenomena ini telah memicu lonjakan minat terhadap produk perawatan kulit asal Negeri Ginseng tersebut di Indonesia. Namun, rupanya, rahasia di balik kulit bersih dan mulus tak hanya terletak pada produk perawatan kulit semata, melainkan juga dalam pola makan yang dijalani. Seperti yang dikutip dari Verve Magazine Sabtu, (26/8/2023), wanita Korea Selatan menyadari bahwa kecantikan kulit yang sejati tak hanya berasal dari perawatan luar, tetapi juga dari asupan makanan sehari-hari. BACA JUGA Ini Tips Cantik Ala Nadine Chandrawinata Saat "Travelling" Advertisement Berikut ini kami rangkum beberapa rekomendasi makanan khas Korea Selatan yang dipercaya mampu merawat kecantikan kulit. 1. Kimchi

Kimchi, sayuran kubis yang difermentasi dengan bumbu pedas, adalah hidangan yang sangat populer di kalangan orang Korea. Selain menjadi pelengkap berbagai hidangan seperti nasi goreng dan ramen, kimchi ternyata juga memiliki manfaat untuk kecantikan kulit. Dalam kimchi, terdapat bawang putih yang kaya akan selenyum dan antioksidan. Kedua senyawa ini berperan dalam melawan penuaan dini serta meningkatkan kecerahan kulit. 2. Sup Rumput Laut

Sup rumput laut bukan hanya menjadi hidangan sarapan sehari-hari di Korea Selatan, namun juga dikenal sebagai makanan tradisional yang dihidangkan dalam momen-momen penting seperti ulang tahun dan penghormatan kepada ibu. Sup rendah lemak ini mengandung sulfat yang bermanfaat untuk menenangkan kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan. 3. Sup Kedelai (Doenjang Jjigae)

Sup kedelai menjadi favorit masyarakat Korea Selatan tidak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena manfaat kesehatannya. Kandungan pasta kedelai dalam hidangan ini kaya akan vitamin E dan antioksidan. Dua zat ini berperan penting dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV, yang dapat menyebabkan penuaan kulit. 4. Teh Barley (Boricha)

Teh barley dengan rasa pekat sering diminum oleh perempuan Korea. Teh ini diyakini dapat meningkatkan sirkulasi darah yang lancar, yang pada gilirannya menjaga kulit tetap kencang dan mendukung regenerasi sel. 5. Anggur Beras Fermentasi (Makkeoli)

Tidak seperti minuman beralkohol seperti soju, makkeoli kaya akan vitamin B dan asam amino. Kedua senyawa ini membantu mencerahkan warna kulit dan mengurangi ketidakrataan warna kulit. Bahkan, diyakini bahwa makkeoli juga memiliki kemampuan untuk membantu mengatasi jerawat. BACA JUGA 8 Tips Cantik ala Islam Sesuai Ajaran Rasulullah Ketahuilah bahwa kecantikan kulit yang sejati tidak hanya dapat dicapai melalui produk perawatan kulit yang mahal, tetapi juga melalui pola makan yang sehat dan teratur. Apa yang Anda konsumsi dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan kecantikan kulit Anda. Mengambil inspirasi dari kebiasaan makanan Korea Selatan ini bisa menjadi langkah awal untuk meraih kulit yang cantik dan bersinar alami.



